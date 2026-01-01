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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OpenHands ?

OpenHands est une plateforme open-source pour l'exécution d'agents IA qui accomplissent de manière autonome des tâches d'ingénierie logicielle. Soutenue par un environnement d'exécution en bac à sable, elle lit et écrit des fichiers, exécute des commandes de terminal, exécute des suites de tests, installe des paquets et navigue sur le web — le tout sans intervention humaine entre les étapes. Chaque session s'exécute dans un conteneur isolé, de sorte que l'agent peut effectuer des opérations arbitraires en toute sécurité sans affecter votre hôte VPS.

La plateforme prend en charge tous les principaux fournisseurs de LLM via LiteLLM, vous permettant de configurer OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ou tout endpoint compatible OpenAI comme backend de raisonnement. L'auto-hébergement conserve votre base de code et l'historique de vos tâches sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par tâche au-delà de ceux facturés par votre fournisseur de LLM.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de OpenHands

Exécution autonome de code

Lit les fichiers, écrit du code, exécute des commandes et teste la sortie de manière itérative — le tout au sein d'un bac à sable de conteneur isolé par session.

Prise en charge des LLM multi-fournisseurs

Apportez votre propre clé API pour OpenAI, Anthropic, Google, ou tout point de terminaison compatible OpenAI via l'intégration LiteLLM intégrée.

Navigation web et recherche

Parcourir la documentation, rechercher sur le web et récupérer des données en temps réel dans le cadre de tâches de recherche et de mise en œuvre en plusieurs étapes.

Intégration GitHub

Authentifiez-vous avec GitHub pour permettre à l'agent de lire les dépôts, de créer des branches, de valider les modifications et d'ouvrir des requêtes de tirage de manière autonome.

Accès aux fichiers Workspace

Montez votre répertoire de projet afin que l'agent lise et modifie vos fichiers source réels pendant chaque session de codage.

Persistance de session

L'historique des conversations et la mémoire de l'agent persistent d'une session à l'autre, de sorte que les travaux de longue durée peuvent reprendre exactement là où ils se sont arrêtés.

Pourquoi exécuter OpenHands avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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