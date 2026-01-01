Déployer Downtify en un clic.
Application de téléchargement de musique qui extrait l'audio de YouTube à partir de liens Spotify, en étiquetant automatiquement les fichiers avec les métadonnées, la pochette d'album et les paroles.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Downtify ?
Downtify est une application de téléchargement de musique auto-hébergée qui relie les métadonnées riches de Spotify à la bibliothèque audio de YouTube. Collez n'importe quel lien Spotify — un seul titre, un album ou une playlist entière — et Downtify récupère l'audio et enrichit automatiquement le fichier résultant avec la pochette d'album, les informations sur l'artiste, les numéros de piste, les paroles et les balises de genre.
L'interface web est intentionnellement minimale : soumettez une URL, recevez un fichier audio entièrement tagué. Les fichiers téléchargés sont stockés dans un volume persistant, ce qui facilite l'intégration de la collection avec n'importe quel gestionnaire de bibliothèque multimédia. Des notifications de bureau vous alertent lorsque les téléchargements volumineux sont terminés. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur votre bibliothèque musicale sans dépendre de la disponibilité du streaming ou des frais par écoute.
Fonctionnalités clés de Downtify
Téléchargements de liens Spotify
Accepte les URL Spotify pour les titres individuels, les albums et les playlists, puis récupère automatiquement l'audio correspondant depuis YouTube.
Balisage automatique des métadonnées
Intègre les pochettes d'album, les paroles, les détails de l'artiste, les numéros de piste et les balises de genre dans chaque fichier téléchargé pour une organisation propre de la bibliothèque.
Prise en charge des listes de lecture par lots
Télécharge des albums entiers et des playlists en une seule opération, gérant la file d'attente et le suivi de la progression en arrière-plan.
Notifications de bureau
Vous avertit lorsque les téléchargements sont terminés, afin que vous puissiez vous consacrer à d'autres tâches pendant que les gros volumes sont traités.
Stockage persistant
Enregistre tous les téléchargements sur un volume dédié qui survit aux redémarrages des conteneurs et s'intègre aux outils de bibliothèque multimédia externes.
Pourquoi exécuter Downtify avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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