Déployez Errbit avec une installation en un clic.
Collecteur d'erreurs auto-hébergé compatible Airbrake pour les applications Ruby, Rails, Python, JavaScript et PHP.
Choisissez un pack VPS pour Errbit
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Errbit ?
Errbit est un traqueur d'erreurs open source conçu pour être un remplacement direct de l'API Airbrake. Tout notificateur compatible Airbrake — y compris le gem officiel pour Ruby et Rails, airbrake-js pour le navigateur et Node, et les bibliothèques communautaires pour Python, PHP, et plus encore — peut pointer vers votre instance Errbit au lieu d'un point de terminaison SaaS et commencer immédiatement à diffuser les exceptions, les traces de pile et le contexte de requête dans un tableau de bord unifié.
L'auto-hébergement d'Errbit sur un VPS vous permet de garder le contrôle total des traces de pile complètes, des détails d'utilisateur et des dumps de paramètres, plutôt que de confier des données de production sensibles à un service tiers. Errbit regroupe les notifications en double en enregistrements d'erreurs uniques, prend en charge les règles de notification par application et s'intègre avec GitHub, GitLab et d'autres traqueurs de problèmes afin que les bugs passent directement de la production à votre flux de travail existant.
Fonctionnalités clés de Errbit
Compatible avec l'API Airbrake
Pointez tout notificateur Airbrake existant vers Errbit sans modification de code — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP et les bibliothèques communautaires fonctionnent toutes prêtes à l'emploi.
Regroupement intelligent des erreurs
L'empreinte digitale configurable déduplique les exceptions identiques à travers les déploiements, les environnements et les instances afin que vous agissiez sur les causes profondes au lieu du bruit répété.
Isolation multi-applications
Suivez les erreurs de nombreux services dans une seule instance Errbit, avec des environnements par application, des observateurs, des seuils de notification et des contrôles d'accès.
Intégration du suivi des problèmes
Créer des tickets GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine et Trac directement depuis une erreur Errbit afin de garder les bugs de production visibles dans votre flux de travail existant.
Connexion OAuth et LDAP
Authentifiez les utilisateurs via GitHub, Google ou LDAP et provisionnez les comptes depuis votre organisation GitHub sans avoir à gérer un référentiel d'identités distinct.
Alertes e-mail et webhook
Notifier les observateurs par e-mail selon des seuils d'occurrence configurables et envoyer des notifications à Slack, HipChat, Campfire, ou des webhooks personnalisés pour les équipes privilégiant le chat.
Pourquoi exécuter Errbit avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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