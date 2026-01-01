Installation de MantisBT en un clic.
Suivi de bogues open source pour les équipes logicielles permettant d'enregistrer les défauts, de gérer les demandes de fonctionnalités et de coordonner les flux de travail des projets.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MantisBT ?
MantisBT (Mantis Bug Tracker) est un outil de suivi des problèmes open source établi de longue date, écrit en PHP, utilisé par les équipes de développement logiciel pour enregistrer les bugs, gérer les demandes de fonctionnalités et coordonner le travail sur plusieurs projets. Conçu autour de workflows personnalisables, de permissions granulaires par projet et de notifications par e-mail, il se concentre sur la discipline de la gestion des problèmes sans l'encombrement des suites complètes de gestion de projet.
L'auto-hébergement de MantisBT permet de conserver les défauts signalés, les pièces jointes et les discussions internes sur une infrastructure que vous contrôlez — essentiel pour les organisations dont les rapports de bugs contiennent des étapes de reproduction, des données clients ou du code propriétaire. Ce déploiement est livré avec MariaDB pour un historique des problèmes durable et supprime les coûts de licence par utilisateur facturés par de nombreux outils de suivi des problèmes commerciaux.
Fonctionnalités clés de MantisBT
Flux de travail personnalisables
Définissez les transitions de statut, les états de résolution et les règles d'accès pour chaque projet afin que l'outil de suivi reflète la façon dont chaque équipe gère réellement le travail, du signalement à la résolution.
Permissions granulaires
Le contrôle d'accès basé sur les rôles au niveau du projet, de la catégorie et du champ permet de rendre les informations sensibles visibles uniquement aux personnes qui doivent les consulter.
Notifications par courriel
Des règles de messagerie configurables informent les rapporteurs, les gestionnaires et les observateurs lorsque les problèmes changent d'état, garantissant qu'aucun défaut ou demande de fonctionnalité ne passe inaperçu.
Champs et filtres personnalisés
Ajoutez des champs personnalisés arbitraires aux problèmes et enregistrez des filtres complexes en tant que vues nommées pour trier des milliers de rapports sans perdre le contexte.
Architecture de plugin
Un vaste écosystème de plugins enrichit MantisBT avec l'intégration du contrôle de version, des méthodes d'authentification supplémentaires et des modules complémentaires de rapport.
API REST et SOAP
Les interfaces REST et SOAP vous permettent de scripter la création de problèmes, d'automatiser le triage et d'intégrer le traqueur avec des pipelines CI ou des outils externes.
Pourquoi exécuter MantisBT avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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