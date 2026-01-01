MantisBT (Mantis Bug Tracker) est un outil de suivi des problèmes open source établi de longue date, écrit en PHP, utilisé par les équipes de développement logiciel pour enregistrer les bugs, gérer les demandes de fonctionnalités et coordonner le travail sur plusieurs projets. Conçu autour de workflows personnalisables, de permissions granulaires par projet et de notifications par e-mail, il se concentre sur la discipline de la gestion des problèmes sans l'encombrement des suites complètes de gestion de projet.

L'auto-hébergement de MantisBT permet de conserver les défauts signalés, les pièces jointes et les discussions internes sur une infrastructure que vous contrôlez — essentiel pour les organisations dont les rapports de bugs contiennent des étapes de reproduction, des données clients ou du code propriétaire. Ce déploiement est livré avec MariaDB pour un historique des problèmes durable et supprime les coûts de licence par utilisateur facturés par de nombreux outils de suivi des problèmes commerciaux.