Déployez PentAGI en un clic.
Système d'agents IA entièrement autonome qui exécute des tâches complexes de tests d'intrusion depuis un tableau de bord unique et auto-hébergé.
Choisissez un pack VPS pour PentAGI
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec PentAGI ?
PentAGI est un système d'agents IA entièrement autonome qui exécute des tâches complexes de test d'intrusion sans supervision humaine constante. Il orchestre des agents IA spécialisés — planificateurs, chercheurs, codeurs et testeurs d'intrusion — qui raisonnent sur une cible, choisissent les bons outils et les exécutent à l'intérieur de conteneurs Docker isolés pour découvrir et valider les vulnérabilités.
Connectez vos propres clés OpenAI, Anthropic ou Google Gemini et PentAGI gère l'ensemble de l'engagement, de la reconnaissance au rapport, en utilisant une base de connaissances consultable, soutenue par une base de données pgvector et un extracteur web intégré. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données de scan sensibles, les identifiants et les résultats entièrement sur votre infrastructure au lieu d'un service de sécurité tiers.
Fonctionnalités clés de PentAGI
Agents IA autonomes
Des agents planificateurs, chercheurs, codeurs et testeurs d'intrusion collaborent pour mener des missions complètes sans intervention humaine étape par étape.
Apporter votre propre LLM
Connectez les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek ou Ollama locaux et changez de fournisseurs quand vous le souhaitez.
Exécution d'outil isolée
Les agents démarrent des conteneurs Docker éphémères pour exécuter des outils de sécurité, en isolant chaque commande de l'hôte.
Base de connaissances vectorielle
Une base de données pgvector intégrée confère aux agents une mémoire à long terme des découvertes, des cibles et des étapes précédentes tout au long d'une tâche.
Recherche web intégrée
Un scraper intégré et des connecteurs de recherche permettent aux agents de collecter des exploits, des avis de sécurité et de la documentation à la demande.
Pourquoi exécuter PentAGI avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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