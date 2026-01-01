Jusqu'à 69 % de réduction sur Checkmate

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Plateforme open source de surveillance de serveurs pour le suivi de la disponibilité, des performances et de l'état de santé de l'infrastructure en temps réel.

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VPS géré par IA
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Obtenez 24 mois pour 131,76 € (prix d'origine : 419,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
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4 To de bande passante
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Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 515,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
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Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
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Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1 559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Checkmate ?

Checkmate est une application open source de surveillance de serveur qui suit la disponibilité, les performances et l'état de santé de vos serveurs et services depuis un tableau de bord web unique. Elle offre des contrôles de santé configurables, des alertes en temps réel, une analyse des tendances historiques, une intégration à Google PageSpeed Insights et la surveillance des conteneurs Docker — le tout sans dépendre d'un service de surveillance SaaS payant.

Le déploiement de Checkmate sur un VPS dédié maintient votre infrastructure de surveillance indépendante des systèmes qu'elle surveille, empêchant ainsi qu'une seule panne ne mette hors service votre application et votre capacité à la détecter.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Checkmate

Surveillance de la disponibilité en temps réel

Vérifie en permanence vos serveurs et services afin que vous soyez informé dès qu'un problème survient, et non après que les utilisateurs commencent à se plaindre.

Alertes e-mail de temps d'arrêt

Envoie des notifications instantanées lorsque les services sont hors service et lorsqu'ils se rétablissent, ce qui permet à votre équipe de rester informée sans avoir à consulter manuellement le tableau de bord.

PageSpeed Intégration

Récupère les métriques Google PageSpeed Insights en même temps que les données de disponibilité afin que vous puissiez suivre à la fois la disponibilité et les performances côté utilisateur en un seul endroit.

Surveillance des conteneurs Docker

Surveille les applications conteneurisées via l'accès au socket Docker, offrant une visibilité simultanée sur la santé au niveau de l'hôte et au niveau du conteneur.

Analyse des tendances historiques

Conserve l'historique de disponibilité au fil du temps afin que vous puissiez identifier les pannes récurrentes, mesurer le respect des SLA et justifier les investissements dans l'infrastructure.

Pourquoi exécuter Checkmate avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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