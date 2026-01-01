Checkmate est une application open source de surveillance de serveur qui suit la disponibilité, les performances et l'état de santé de vos serveurs et services depuis un tableau de bord web unique. Elle offre des contrôles de santé configurables, des alertes en temps réel, une analyse des tendances historiques, une intégration à Google PageSpeed Insights et la surveillance des conteneurs Docker — le tout sans dépendre d'un service de surveillance SaaS payant.

Le déploiement de Checkmate sur un VPS dédié maintient votre infrastructure de surveillance indépendante des systèmes qu'elle surveille, empêchant ainsi qu'une seule panne ne mette hors service votre application et votre capacité à la détecter.