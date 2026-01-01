Déployer Checkmate en un clic.
Plateforme open source de surveillance de serveurs pour le suivi de la disponibilité, des performances et de l'état de santé de l'infrastructure en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour Checkmate
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Checkmate ?
Checkmate est une application open source de surveillance de serveur qui suit la disponibilité, les performances et l'état de santé de vos serveurs et services depuis un tableau de bord web unique. Elle offre des contrôles de santé configurables, des alertes en temps réel, une analyse des tendances historiques, une intégration à Google PageSpeed Insights et la surveillance des conteneurs Docker — le tout sans dépendre d'un service de surveillance SaaS payant.
Le déploiement de Checkmate sur un VPS dédié maintient votre infrastructure de surveillance indépendante des systèmes qu'elle surveille, empêchant ainsi qu'une seule panne ne mette hors service votre application et votre capacité à la détecter.
Fonctionnalités clés de Checkmate
Surveillance de la disponibilité en temps réel
Vérifie en permanence vos serveurs et services afin que vous soyez informé dès qu'un problème survient, et non après que les utilisateurs commencent à se plaindre.
Alertes e-mail de temps d'arrêt
Envoie des notifications instantanées lorsque les services sont hors service et lorsqu'ils se rétablissent, ce qui permet à votre équipe de rester informée sans avoir à consulter manuellement le tableau de bord.
PageSpeed Intégration
Récupère les métriques Google PageSpeed Insights en même temps que les données de disponibilité afin que vous puissiez suivre à la fois la disponibilité et les performances côté utilisateur en un seul endroit.
Surveillance des conteneurs Docker
Surveille les applications conteneurisées via l'accès au socket Docker, offrant une visibilité simultanée sur la santé au niveau de l'hôte et au niveau du conteneur.
Analyse des tendances historiques
Conserve l'historique de disponibilité au fil du temps afin que vous puissiez identifier les pannes récurrentes, mesurer le respect des SLA et justifier les investissements dans l'infrastructure.
Pourquoi exécuter Checkmate avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.