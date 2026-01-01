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API REST WhatsApp et interface web légères, développées avec Go pour l'automatisation de la messagerie multi-appareils.

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KVM 2
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
64,99
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec GoWA ?

GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) est un serveur API REST open source qui se connecte à WhatsApp via le protocole multi-appareil. Il offre une interface utilisateur web épurée pour la gestion des sessions WhatsApp et une API REST complète pour l'envoi de messages, la gestion des contacts et le traitement des webhooks — le tout depuis votre propre serveur.

L'auto-hébergement de GoWA sur votre VPS garantit que les données de votre session WhatsApp restent privées, que votre API n'a pas de limites de débit imposées par des fournisseurs tiers, et que vous conservez un contrôle total sur le routage des messages et les intégrations de webhooks.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de GoWA

API REST

API HTTP complète pour envoyer des messages texte, des images, des documents et des messages de localisation par programmation depuis n'importe quel langage ou outil.

Compatibilité multi-appareils

Connectez plusieurs comptes WhatsApp à une seule instance de serveur sans avoir besoin de connexions téléphoniques distinctes.

Interface web

IU web intégrée pour la lecture de codes QR, la gestion de sessions et le test d'appels API sans écrire de code.

Intégration de webhook

Transférez les messages entrants vers vos propres points de terminaison pour l'automatisation de chatbot, l'intégration CRM ou les flux de travail de notification.

Authentification Basic

Protégez l'API et l'interface web à l'aide d'identifiants de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) afin d'empêcher tout accès non autorisé.

Pourquoi exécuter GoWA avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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