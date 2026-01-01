Déployez GoWA en un clic.
API REST WhatsApp et interface web légères, développées avec Go pour l'automatisation de la messagerie multi-appareils.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec GoWA ?
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) est un serveur API REST open source qui se connecte à WhatsApp via le protocole multi-appareil. Il offre une interface utilisateur web épurée pour la gestion des sessions WhatsApp et une API REST complète pour l'envoi de messages, la gestion des contacts et le traitement des webhooks — le tout depuis votre propre serveur.
L'auto-hébergement de GoWA sur votre VPS garantit que les données de votre session WhatsApp restent privées, que votre API n'a pas de limites de débit imposées par des fournisseurs tiers, et que vous conservez un contrôle total sur le routage des messages et les intégrations de webhooks.
Fonctionnalités clés de GoWA
API REST
API HTTP complète pour envoyer des messages texte, des images, des documents et des messages de localisation par programmation depuis n'importe quel langage ou outil.
Compatibilité multi-appareils
Connectez plusieurs comptes WhatsApp à une seule instance de serveur sans avoir besoin de connexions téléphoniques distinctes.
Interface web
IU web intégrée pour la lecture de codes QR, la gestion de sessions et le test d'appels API sans écrire de code.
Intégration de webhook
Transférez les messages entrants vers vos propres points de terminaison pour l'automatisation de chatbot, l'intégration CRM ou les flux de travail de notification.
Authentification Basic
Protégez l'API et l'interface web à l'aide d'identifiants de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) afin d'empêcher tout accès non autorisé.
Pourquoi exécuter GoWA avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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