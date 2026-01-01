Déployez MiroFish en un clic.
Moteur de prédiction IA basé sur une simulation d'intelligence collective multi-agent pour prévoir les résultats sociaux et de marché réels.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MiroFish ?
MiroFish est un moteur de prédiction IA basé sur le framework de simulation multi-agent OASIS. Il construit des mondes numériques parallèles peuplés de milliers d'agents IA, chacun avec des personnalités indépendantes, une mémoire à long terme alimentée par Zep Cloud, et une logique comportementale. Les utilisateurs peuvent injecter des événements du monde réel comme données initiales et observer comment les populations simulées réagissent — produisant des prédictions de résultats pour les tendances des médias sociaux, les mouvements du marché et les impacts politiques.
L'auto-hébergement de MiroFish vous offre une puissance de calcul dédiée pour les simulations gourmandes en ressources et maintient les informations commerciales sensibles, les signaux financiers et l'analyse pré-lancement entièrement au sein de votre propre infrastructure. Vous conservez également un contrôle total sur la sélection du fournisseur LLM et l'optimisation des coûts.
Fonctionnalités clés de MiroFish
Simulation multi-agents
Des milliers d'agents d'IA dotés de personnalités uniques et d'une mémoire persistante interagissent dans des mondes numériques parallèles, produisant des dynamiques sociales émergentes.
Modélisation de plateforme sociale
Simule des environnements de type Twitter et Reddit, permettant de publier, commenter, suivre et repartager, afin de reproduire le comportement réel des plateformes.
Contrôles de la vue maître
Injecter des variables et des événements de dernière minute d'un point de vue omniscient pour observer comment la population simulée réagit en temps réel.
Rapports automatisés
Les rapports d'analyse générés par l'IA résument les résultats et les prédictions des simulations, réduisant ainsi l'interprétation manuelle des interactions complexes entre agents.
Backend LLM flexible
Fonctionne avec OpenAI ou tout fournisseur compatible avec l'API OpenAI, vous permettant d'échanger des modèles pour équilibrer la qualité de la simulation et le coût.
Pourquoi exécuter MiroFish avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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