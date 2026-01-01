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Moteur de prédiction IA basé sur une simulation d'intelligence collective multi-agent pour prévoir les résultats sociaux et de marché réels.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec MiroFish ?

MiroFish est un moteur de prédiction IA basé sur le framework de simulation multi-agent OASIS. Il construit des mondes numériques parallèles peuplés de milliers d'agents IA, chacun avec des personnalités indépendantes, une mémoire à long terme alimentée par Zep Cloud, et une logique comportementale. Les utilisateurs peuvent injecter des événements du monde réel comme données initiales et observer comment les populations simulées réagissent — produisant des prédictions de résultats pour les tendances des médias sociaux, les mouvements du marché et les impacts politiques.

L'auto-hébergement de MiroFish vous offre une puissance de calcul dédiée pour les simulations gourmandes en ressources et maintient les informations commerciales sensibles, les signaux financiers et l'analyse pré-lancement entièrement au sein de votre propre infrastructure. Vous conservez également un contrôle total sur la sélection du fournisseur LLM et l'optimisation des coûts.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de MiroFish

Simulation multi-agents

Des milliers d'agents d'IA dotés de personnalités uniques et d'une mémoire persistante interagissent dans des mondes numériques parallèles, produisant des dynamiques sociales émergentes.

Modélisation de plateforme sociale

Simule des environnements de type Twitter et Reddit, permettant de publier, commenter, suivre et repartager, afin de reproduire le comportement réel des plateformes.

Contrôles de la vue maître

Injecter des variables et des événements de dernière minute d'un point de vue omniscient pour observer comment la population simulée réagit en temps réel.

Rapports automatisés

Les rapports d'analyse générés par l'IA résument les résultats et les prédictions des simulations, réduisant ainsi l'interprétation manuelle des interactions complexes entre agents.

Backend LLM flexible

Fonctionne avec OpenAI ou tout fournisseur compatible avec l'API OpenAI, vous permettant d'échanger des modèles pour équilibrer la qualité de la simulation et le coût.

Pourquoi exécuter MiroFish avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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