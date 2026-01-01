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Environnement de développement d'API collaboratif, open source et auto-hébergé, conçu pour les équipes soucieuses de la confidentialité des données.

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2 cœurs vCPU
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
64,99
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Yaade ?

Yaade est un environnement de développement API open-source et auto-hébergé, conçu comme une alternative axée sur la confidentialité aux clients API basés sur le cloud. Contrairement aux outils hébergés qui stockent vos collections API et vos secrets sur des serveurs tiers, Yaade conserve toutes les données sur votre propre infrastructure — y compris les identifiants, les jetons et l'historique des requêtes.

Les équipes peuvent partager des collections API en toute sécurité, gérer plusieurs environnements, exécuter des scripts JavaScript en tant que tâches cron ou via API, et importer depuis OpenAPI ou Postman. Avec un support multi-utilisateur intégré, des jetons d'accès, l'authentification OAuth2/OIDC et une base de données H2 basée sur des fichiers ne nécessitant aucune configuration supplémentaire, Yaade est suffisamment léger pour un seul développeur, mais suffisamment performant pour une équipe d'ingénieurs entière.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Yaade

Collections collaboratives

Partagez les collections d'API au sein de toute votre équipe avec un accès basé sur les rôles, afin que tout le monde travaille à partir de la même source de vérité sans copier-coller les requêtes.

Prise en charge multi-environnement

Définissez des environnements distincts pour le développement, la pré-production et la production, puis changez de contexte instantanément sans mettre à jour manuellement les URL ou les jetons.

Scripting intégré

Écrivez des scripts JavaScript pour automatiser les flux de travail API, exécuter des tests ou enchaîner des requêtes — et planifiez-les comme des tâches cron ou déclenchez-les via l'API intégrée.

Importation OpenAPI et Postman

Importer des collections existantes à partir de spécifications OpenAPI ou d'exportations Postman pour migrer votre équipe sans reconstruire les bibliothèques de requêtes à partir de zéro.

Authentification OAuth2 et OIDC

Intégrez-vous à des fournisseurs d'identité externes en utilisant OAuth2 et OIDC, afin que votre équipe se connecte avec les identifiants d'entreprise existants au lieu de gérer des comptes séparés.

Aucune configuration de base de données requise

Yaade utilise une base de données H2 embarquée basée sur des fichiers, il n'y a donc pas de conteneurs de base de données séparés à configurer — démarrez simplement le conteneur et vos données persistent automatiquement.

Pourquoi exécuter Yaade avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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