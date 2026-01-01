RomM est une plateforme complète de gestion de ROM auto-hébergée qui transforme les fichiers de jeux dispersés en une bibliothèque organisée et consultable. Elle enrichit automatiquement votre collection avec des jaquettes, des captures d'écran et des descriptions provenant d'IGDB et de MobyGames, prenant en charge des centaines de plateformes, des classiques d'arcade aux consoles modernes.

L'auto-hébergement de RomM signifie que votre collection de jeux reste sur votre propre infrastructure — sans les préoccupations liées aux conditions d'utilisation du stockage cloud, sans limitation de bande passante et sans frais mensuels. Vous contrôlez qui y a accès, et votre bibliothèque s'agrandit sans limites à mesure que vous ajoutez de nouvelles plateformes ou complétez des ensembles de collections.