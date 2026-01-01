Déployez RomM en un clic.
Gestionnaire de ROM auto-hébergé qui organise des collections de jeux rétro avec des métadonnées, des jaquettes et un jeu jouable via navigateur.
Choisissez un pack VPS pour RomM
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec RomM ?
RomM est une plateforme complète de gestion de ROM auto-hébergée qui transforme les fichiers de jeux dispersés en une bibliothèque organisée et consultable. Elle enrichit automatiquement votre collection avec des jaquettes, des captures d'écran et des descriptions provenant d'IGDB et de MobyGames, prenant en charge des centaines de plateformes, des classiques d'arcade aux consoles modernes.
L'auto-hébergement de RomM signifie que votre collection de jeux reste sur votre propre infrastructure — sans les préoccupations liées aux conditions d'utilisation du stockage cloud, sans limitation de bande passante et sans frais mensuels. Vous contrôlez qui y a accès, et votre bibliothèque s'agrandit sans limites à mesure que vous ajoutez de nouvelles plateformes ou complétez des ensembles de collections.
Fonctionnalités clés de RomM
Metadonnées automatiques
Récupère les illustrations de couverture, les captures d'écran et les descriptions depuis IGDB et MobyGames, éliminant des heures de catalogage manuel pour les grandes collections.
Jeu basé sur navigateur
Jouez à des jeux directement dans le navigateur via EmulatorJS et RuffleRS sans installer d'émulateurs sur chaque appareil.
Compatibilité multi-plateforme
Organise des collections couvrant NES, SNES, PlayStation, arcade et des centaines d'autres plateformes sous une interface unifiée.
Permissions utilisateur
Les contrôles d'accès granulaires vous permettent de partager votre bibliothèque avec votre famille ou vos amis tout en gardant les fonctions administratives restreintes.
Regroupement de jeux multifichiers
Détecte et regroupe automatiquement les titres multi-disques, les variantes régionales et les révisions afin que chaque jeu apparaisse comme une entrée unique.
Pourquoi exécuter RomM avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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