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Gestionnaire de ROM auto-hébergé qui organise des collections de jeux rétro avec des métadonnées, des jaquettes et un jeu jouable via navigateur.

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4 cœurs vCPU
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec RomM ?

RomM est une plateforme complète de gestion de ROM auto-hébergée qui transforme les fichiers de jeux dispersés en une bibliothèque organisée et consultable. Elle enrichit automatiquement votre collection avec des jaquettes, des captures d'écran et des descriptions provenant d'IGDB et de MobyGames, prenant en charge des centaines de plateformes, des classiques d'arcade aux consoles modernes.

L'auto-hébergement de RomM signifie que votre collection de jeux reste sur votre propre infrastructure — sans les préoccupations liées aux conditions d'utilisation du stockage cloud, sans limitation de bande passante et sans frais mensuels. Vous contrôlez qui y a accès, et votre bibliothèque s'agrandit sans limites à mesure que vous ajoutez de nouvelles plateformes ou complétez des ensembles de collections.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de RomM

Metadonnées automatiques

Récupère les illustrations de couverture, les captures d'écran et les descriptions depuis IGDB et MobyGames, éliminant des heures de catalogage manuel pour les grandes collections.

Jeu basé sur navigateur

Jouez à des jeux directement dans le navigateur via EmulatorJS et RuffleRS sans installer d'émulateurs sur chaque appareil.

Compatibilité multi-plateforme

Organise des collections couvrant NES, SNES, PlayStation, arcade et des centaines d'autres plateformes sous une interface unifiée.

Permissions utilisateur

Les contrôles d'accès granulaires vous permettent de partager votre bibliothèque avec votre famille ou vos amis tout en gardant les fonctions administratives restreintes.

Regroupement de jeux multifichiers

Détecte et regroupe automatiquement les titres multi-disques, les variantes régionales et les révisions afin que chaque jeu apparaisse comme une entrée unique.

Pourquoi exécuter RomM avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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