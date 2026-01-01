Déployer Wingfit en un clic.
Application de fitness open source minimaliste pour enregistrer les entraînements, suivre les exercices et surveiller les progrès personnels en privé.
Choisissez un pack VPS pour Wingfit
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Wingfit ?
Wingfit est une application de suivi de fitness auto-hébergée minimaliste, axée sur la simplicité et la confidentialité. Elle offre une interface épurée pour enregistrer les entraînements, suivre les séries et les répétitions d'exercices, et surveiller les progrès personnels en matière de fitness au fil du temps, sans publicités, abonnements ou partage de données avec des services tiers.
L'auto-hébergement de Wingfit sur un VPS maintient toutes vos données de fitness entièrement privées sur votre propre infrastructure. Le déploiement léger à service unique ne nécessite aucune base de données externe, ce qui rend la configuration rapide et la maintenance minimale, tout en vous offrant un journal de fitness permanent accessible depuis n'importe quel navigateur.
Fonctionnalités clés de Wingfit
Journal d'entraînement
Enregistrez les exercices individuels avec les séries, les répétitions et les poids pour constituer un registre complet de chaque séance d'entraînement.
Suivi des progrès
Surveillez les tendances de force et de volume au fil du temps pour mesurer les progrès de la condition physique et identifier les domaines à améliorer.
Confidentialité garantie
Toutes les données de fitness restent sur votre VPS, sans synchronisation cloud tierce, analyses ou publicité.
Déploiement léger
Un conteneur mono-service nécessitant peu de ressources rend Wingfit facile à exécuter parallèlement à d'autres applications.
Pourquoi exécuter Wingfit avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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