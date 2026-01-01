Jusqu'à 69 % de réduction sur Wingfit

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Application de fitness open source minimaliste pour enregistrer les entraînements, suivre les exercices et surveiller les progrès personnels en privé.

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69 % de réduction
KVM 1
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Wingfit ?

Wingfit est une application de suivi de fitness auto-hébergée minimaliste, axée sur la simplicité et la confidentialité. Elle offre une interface épurée pour enregistrer les entraînements, suivre les séries et les répétitions d'exercices, et surveiller les progrès personnels en matière de fitness au fil du temps, sans publicités, abonnements ou partage de données avec des services tiers.

L'auto-hébergement de Wingfit sur un VPS maintient toutes vos données de fitness entièrement privées sur votre propre infrastructure. Le déploiement léger à service unique ne nécessite aucune base de données externe, ce qui rend la configuration rapide et la maintenance minimale, tout en vous offrant un journal de fitness permanent accessible depuis n'importe quel navigateur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Wingfit

Journal d'entraînement

Enregistrez les exercices individuels avec les séries, les répétitions et les poids pour constituer un registre complet de chaque séance d'entraînement.

Suivi des progrès

Surveillez les tendances de force et de volume au fil du temps pour mesurer les progrès de la condition physique et identifier les domaines à améliorer.

Confidentialité garantie

Toutes les données de fitness restent sur votre VPS, sans synchronisation cloud tierce, analyses ou publicité.

Déploiement léger

Un conteneur mono-service nécessitant peu de ressources rend Wingfit facile à exécuter parallèlement à d'autres applications.

Pourquoi exécuter Wingfit avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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