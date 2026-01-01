Déployez FreshRSS en un clic.
Agrégateur de flux RSS auto-hébergé léger pour gérer tous vos sites web préférés et vos sources d'actualités en un seul endroit.
Choisissez un pack VPS pour FreshRSS
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FreshRSS ?
FreshRSS est un agrégateur de flux RSS et Atom gratuit et auto-hébergé qui regroupe toutes vos sources d'information dans une interface de lecture unique et rapide. Conçu en PHP et nécessitant des ressources minimales, il prend en charge les déploiements multi-utilisateurs, les raccourcis clavier étendus, le filtrage avancé et la récupération complète du contenu des articles — vous n'avez donc jamais à visiter chaque source individuellement. Sa conception adaptée aux mobiles et sa compatibilité API avec des lecteurs tiers comme Reeder et NetNewsWire en font un remplacement complet pour les services abandonnés comme Google Reader.
Héberger FreshRSS sur votre VPS signifie des mises à jour de flux 24h/24 et 7j/7, quelle que soit votre connexion internet locale, une confidentialité totale sur vos habitudes de lecture et aucun algorithme ne décidant de ce que vous voyez. Vos abonnements soigneusement sélectionnés et votre historique de lecture sont conservés dans un stockage persistant, en toute sécurité lors des mises à jour des conteneurs.
Fonctionnalités clés de FreshRSS
Prise en charge multi-utilisateur
Créer des comptes séparés avec des abonnements individuels et des préférences de lecture, le rendant adapté aux familles et aux équipes.
Filtrage avancé
Filtrer les articles par mots-clés, auteurs ou règles personnalisées et rechercher dans tous les flux pour trouver n'importe quel contenu instantanément.
APIs de lecture tierces
Compatible avec les API Fever et Google Reader afin que des applications mobiles populaires comme Reeder et Unread puissent se synchroniser avec votre instance.
Récupération de l'article complet
Récupérer le contenu complet des articles pour les flux qui ne publient que des résumés, en gardant tout lisible au sein d'une seule interface.
OPML Importation et exportation
Migrez vos abonnements depuis n'importe quel lecteur de flux à l'aide de fichiers OPML standard, sans aucune saisie manuelle requise.
Pourquoi exécuter FreshRSS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Sécurité garantie
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Serveur auto-hébergé de synchronisation Anki avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web