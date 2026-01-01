Déployez Nexus Repository Manager en un clic.
Gestionnaire de référentiels d'artefacts universel prenant en charge Maven, npm, Docker, PyPI et plus encore.
Choisissez un pack VPS pour Nexus Repository Manager
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Nexus Repository Manager ?
Sonatype Nexus Repository Manager est le dépôt d'artefacts de référence de l'industrie pour le stockage, l'organisation et la distribution des artefacts de build pour tous les principaux formats de paquets. Il sert de cache proxy universel pour Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub et des dizaines d'autres registres, réduisant considérablement les téléchargements externes et accélérant les compilations.
L'auto-hébergement de Nexus sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur le stockage des artefacts, les politiques d'accès et l'analyse de sécurité. Les équipes obtiennent une source unique de vérité pour toutes les dépendances — publiques et privées — sans tarification par siège ni limites de stockage cloud.
Fonctionnalités clés de Nexus Repository Manager
Prise en charge universelle des formats
Hébergez et proxifiez Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, et de nombreux autres formats à partir d'une seule instance.
Proxy et cache
Mettez en cache localement les artefacts distants afin que les builds n'échouent jamais parce qu'un registre en amont est lent ou indisponible.
Dépôts privés
Publier des bibliothèques propriétaires et des images Docker dans des dépôts hébergés privés avec un contrôle d'accès granulaire.
Recherche de composants
La recherche plein texte dans tous les dépôts permet aux développeurs de trouver rapidement des versions d'artefacts spécifiques et leurs métadonnées.
Accès basé sur les rôles
Définir des privilèges granulaires par dépôt afin que les équipes ne puissent voir et publier que dans les dépôts qu'elles possèdent.
Pourquoi exécuter Nexus Repository Manager avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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