Déployer TeamMapper en un clic.
Outil de mind mapping collaboratif auto-hébergé en temps réel pour les équipes, afin de réfléchir, planifier et structurer des idées ensemble.
Choisissez un pack VPS pour TeamMapper
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec TeamMapper ?
TeamMapper est une application de cartographie mentale open source qui permet aux équipes de créer, partager et modifier des cartes mentales ensemble en temps réel via des WebSockets. Conçue comme un successeur du projet mindmapp abandonné, elle se concentre sur la collaboration sans nécessiter de comptes utilisateur — partagez un lien avec des autorisations de consultation seule ou de modification et les membres de l'équipe peuvent rejoindre la session immédiatement.
L'auto-hébergement de TeamMapper sur votre propre VPS permet de conserver les sessions de brainstorming, les plans de projet et les connaissances de l'équipe entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. Par défaut, les cartes mentales sont automatiquement supprimées après 30 jours pour la conformité au RGPD, et la fenêtre de rétention configurable permet aux équipes des environnements réglementés d'adapter le comportement en matière de confidentialité à leurs propres politiques sans dépendre d'un fournisseur SaaS tiers.
Fonctionnalités clés de TeamMapper
Collaboration en temps réel
Les sessions basées sur WebSocket permettent à plusieurs coéquipiers de modifier la même carte mentale simultanément, et les modifications s'affichent instantanément pour toutes les personnes connectées à la carte.
Partage de comptes interdit
Partagez une carte mentale avec un lien ou un code QR en utilisant des autorisations de lecture seule ou de modification — les invités peuvent la rejoindre sans créer de compte ni se connecter.
Personnalisation avancée des nœuds
Ajouter des images, des icônes, des couleurs, des styles de police et des hyperliens aux nœuds pour transformer des plans plats en diagrammes visuellement structurés adaptés aux présentations.
Importation et Exportation
Importez et exportez des cartes mentales vers et depuis TeamMapper en utilisant les formats JSON, Mermaid, SVG, PDF ou PNG pour les partager avec les parties prenantes ou les archiver hors ligne.
Paramètres par défaut conformes au RGPD
Les cartes mentales sont automatiquement supprimées après une période de rétention configurable (30 jours par défaut), aidant les équipes à respecter les exigences en matière de confidentialité sans nettoyage manuel.
Annulation et Raccourcis
Un historique complet d'annulation/rétablissement et un ensemble complet de raccourcis clavier maintiennent l'éditeur rapide pour les utilisateurs avancés qui créent des cartes mentales volumineuses ou profondément imbriquées.
Pourquoi exécuter TeamMapper avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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