Déployez Matomo en un clic.
Plateforme open source de référence pour l'analyse web, utilisée par plus d'un million de sites web, alliant maîtrise totale des données et conformité au RGPD.
Choisissez un pack VPS pour Matomo
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Matomo ?
Matomo est la plateforme d'analyse web open source leader mondial, utilisée par plus d'un million de sites web dans plus de 190 pays. En tant qu'alternative à Google Analytics privilégiant la confidentialité, elle offre des analyses détaillées des visiteurs, le suivi des conversions, des cartes thermiques, des enregistrements de sessions et des tests A/B, tout en conservant 100 % de vos données sur votre propre infrastructure. Aucun tiers ne reçoit vos données de visiteurs, et le suivi reste précis même lorsque les bloqueurs de publicités bloquent les scripts d'analyse cloud.
L'auto-hébergement de Matomo sur votre VPS signifie des sites web illimités, sans frais par visiteur, et une conformité totale avec le RGPD, la HIPAA et d'autres réglementations sur la résidence des données — ce qui en fait la plateforme d'analyse de choix pour les organisations qui ne peuvent pas envoyer de données de visiteurs à des fournisseurs externes.
Fonctionnalités clés de Matomo
Propriété complète des données
Toutes les données des visiteurs restent sur votre infrastructure — aucun partage avec des tiers, aucun profilage publicitaire et aucun accès des fournisseurs à vos données analytiques.
Conformité RGPD
Les contrôles de confidentialité intégrés, la gestion du consentement et les outils d'anonymisation des données facilitent la conformité réglementaire.
Suivi des conversions
Mesurez les objectifs, les entonnoirs et l'attribution tout au long du parcours de vos visiteurs pour comprendre ce qui génère les conversions.
Cartes thermiques et enregistrements de session
Visualisez où les utilisateurs cliquent, défilent et hésitent grâce à des cartes thermiques visuelles et des sessions de navigation enregistrées.
Analyses e-commerce
Suivez les revenus, les performances des produits, l'abandon de panier et la valeur vie client grâce à des rapports e-commerce dédiés.
Sites web illimités
Suivez autant de sites web que vous le souhaitez depuis une seule instance Matomo, sans frais par site ni mises à niveau de forfait.
Pourquoi exécuter Matomo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Plausible Analytics
Plausible est une alternative légère à Google Analytics, axée sur la confidentialité
Ackee
Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité.