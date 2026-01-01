Web-Check est un outil OSINT (renseignement en sources ouvertes) et d'analyse de sites web open-source qui agrège les informations de plus de 50 modules dans un rapport de domaine unique. Saisissez n'importe quelle URL pour voir instantanément les enregistrements DNS, les détails des certificats SSL, les ports ouverts, les en-têtes de sécurité HTTP, les empreintes technologiques, les données WHOIS et la configuration de sécurité des e-mails.

L'auto-hébergement de Web-Check sur un VPS offre aux équipes de sécurité et aux développeurs un outil d'analyse privé sans les limites de débit ou les plafonds d'utilisation imposés par les instances publiques. Il est utile pour les audits de sécurité avant le déploiement, la recherche concurrentielle, la reconnaissance lors des tests d'intrusion, et pour vérifier que votre propre infrastructure est correctement configurée.