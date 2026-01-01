Tolgee est une plateforme de gestion de la localisation et de la traduction open source qui permet aux équipes de développement de gérer toutes leurs clés de traduction d'applications en un seul endroit. Sa caractéristique principale est l'édition en contexte — les traducteurs peuvent modifier les chaînes de caractères directement au sein de l'application en cours d'exécution sans toucher aux fichiers de code.

L'auto-hébergement de Tolgee sur un VPS garde toutes les données de traduction sous votre contrôle et élimine les frais par chaîne de caractères ou par siège courants dans les alternatives SaaS. Les SDK pour React, Angular, Vue et d'autres frameworks s'intègrent directement à la plateforme, et une API REST prend en charge l'automatisation des pipelines CI/CD.