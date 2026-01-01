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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Gotenberg ?

Gotenberg est une API HTTP sans état, axée sur les développeurs, pour la génération de PDF et la conversion de documents. Basé sur Chromium et LibreOffice, il convertit les pages HTML, Markdown, les URL, les documents Word, les feuilles de calcul Excel, et plus encore, en PDF avec un seul appel API — aucune bibliothèque cliente, aucune dépendance d'installation et aucun état à gérer entre les requêtes.

L'auto-hébergement de Gotenberg sur votre VPS maintient le traitement des documents au sein de votre infrastructure, éliminant les frais SaaS par conversion, supprimant les préoccupations de confidentialité des données concernant les documents sensibles, et permettant l'intégration avec des services internes que les API externes ne peuvent pas atteindre.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Gotenberg

HTML en PDF

Convertir n'importe quelle page HTML ou URL en PDF à l'aide d'un moteur Chromium complet, en préservant les polices, le CSS et le contenu rendu par JavaScript exactement comme affiché dans un navigateur.

Conversion de documents Office

Convertissez les fichiers Word, Excel et PowerPoint en PDF grâce à l'intégration de LibreOffice, qui prend en charge tous les formats Microsoft Office et OpenDocument.

Architecture sans état

Chaque requête API est entièrement indépendante, sans état de session, ce qui rend Gotenberg trivialement évolutif et sûr à redémarrer ou à remplacer sans perte de données.

Support webhook

Déchargez les conversions de longue durée vers des rappels de webhook asynchrones, libérant ainsi votre application du blocage pendant que les documents volumineux sont traités.

Métriques Prometheus

Le point de terminaison de métriques intégré offre une visibilité instantanée sur les taux de requêtes, les durées de conversion et les profondeurs de file d'attente pour surveiller votre pipeline de documents.

Pourquoi exécuter Gotenberg avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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