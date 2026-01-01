Déployez Gotenberg en un clic.
API Docker sans état pour convertir des documents HTML, Office et des URL en PDF de haute qualité.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Gotenberg ?
Gotenberg est une API HTTP sans état, axée sur les développeurs, pour la génération de PDF et la conversion de documents. Basé sur Chromium et LibreOffice, il convertit les pages HTML, Markdown, les URL, les documents Word, les feuilles de calcul Excel, et plus encore, en PDF avec un seul appel API — aucune bibliothèque cliente, aucune dépendance d'installation et aucun état à gérer entre les requêtes.
L'auto-hébergement de Gotenberg sur votre VPS maintient le traitement des documents au sein de votre infrastructure, éliminant les frais SaaS par conversion, supprimant les préoccupations de confidentialité des données concernant les documents sensibles, et permettant l'intégration avec des services internes que les API externes ne peuvent pas atteindre.
Fonctionnalités clés de Gotenberg
HTML en PDF
Convertir n'importe quelle page HTML ou URL en PDF à l'aide d'un moteur Chromium complet, en préservant les polices, le CSS et le contenu rendu par JavaScript exactement comme affiché dans un navigateur.
Conversion de documents Office
Convertissez les fichiers Word, Excel et PowerPoint en PDF grâce à l'intégration de LibreOffice, qui prend en charge tous les formats Microsoft Office et OpenDocument.
Architecture sans état
Chaque requête API est entièrement indépendante, sans état de session, ce qui rend Gotenberg trivialement évolutif et sûr à redémarrer ou à remplacer sans perte de données.
Support webhook
Déchargez les conversions de longue durée vers des rappels de webhook asynchrones, libérant ainsi votre application du blocage pendant que les documents volumineux sont traités.
Métriques Prometheus
Le point de terminaison de métriques intégré offre une visibilité instantanée sur les taux de requêtes, les durées de conversion et les profondeurs de file d'attente pour surveiller votre pipeline de documents.
Pourquoi exécuter Gotenberg avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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