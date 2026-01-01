Déployez Diun en un clic.
Outil léger qui surveille les images Docker pour les mises à jour et envoie des notifications vers votre canal préféré.
Choisissez un pack VPS pour Diun
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Diun ?
Diun (Docker Image Update Notifier) est un outil CLI léger qui surveille vos images Docker et vous alerte dès qu'une nouvelle version est publiée sur le registre. Il prend en charge Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay et les registres privés, vérifiant selon un calendrier cron configurable avec une gigue pour répartir la charge.
L'auto-hébergement de Diun sur votre VPS signifie qu'il fonctionne en continu aux côtés de vos conteneurs, avec un accès complet au socket Docker pour la découverte automatique des conteneurs. Vous maîtrisez le routage des notifications — Slack, Discord, e-mail, webhooks, et plus encore — sans envoyer les métadonnées d'image à des services de surveillance tiers.
Fonctionnalités clés de Diun
Surveillance automatique des images
Détecte et surveille tous les conteneurs en cours d'exécution par défaut, ce qui permet de suivre les nouveaux déploiements sans aucune configuration manuelle.
Notifications flexibles
Prend en charge Slack, Discord, les e-mails, les webhooks et d'autres canaux afin que les alertes de mise à jour atteignent votre équipe où qu'elle travaille.
Planification basée sur Cron
Les vérifications s'exécutent selon un calendrier configurable avec une gigue optionnelle pour éviter de surcharger les registres pendant les heures de pointe.
Prise en charge multi-registre
Compatible avec Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay et les registres privés, couvrant l'intégralité de votre environnement d'images conteneurs.
Pourquoi exécuter Diun avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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