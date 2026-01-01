Déployez ILLA Builder en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer visuellement des outils internes, des tableaux de bord et des panneaux d'administration.
Choisissez un pack VPS pour ILLA Builder
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ILLA Builder ?
ILLA Builder est une plateforme de développement low-code open source qui permet aux équipes de créer des outils internes, des tableaux de bord et des panneaux d'administration sans développement front-end complexe. Une bibliothèque de composants en glisser-déposer, combinée à la prise en charge de plus de 40 intégrations — y compris PostgreSQL, MySQL, les API REST et GraphQL — signifie que les développeurs peuvent connecter des sources de données réelles et déployer des applications fonctionnelles en quelques heures plutôt qu'en plusieurs semaines.
L'auto-hébergement d'ILLA Builder sur votre VPS maintient les données de votre entreprise au sein de votre propre infrastructure, éliminant ainsi les préoccupations concernant les politiques de partage de données SaaS ou la tarification par utilisateur. L'image Docker tout-en-un regroupe tout le nécessaire pour faire fonctionner la plateforme, avec des volumes persistants garantissant que vos projets et ressources connectées sont préservés lors des redémarrages et des mises à jour.
Fonctionnalités clés de ILLA Builder
Créateur par glisser-déposer
Assemblez des interfaces utilisateur à partir d'une riche bibliothèque de composants — tableaux, formulaires, graphiques, et plus encore — en les faisant glisser sur un canevas, sans écrire de code de mise en page.
Plus de 40 intégrations de données
Connectez-vous directement à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, aux API REST, à GraphQL et à d'autres services populaires pour alimenter vos applications avec des données en temps réel.
JavaScript partout
Écrivez une logique personnalisée en ligne avec JavaScript pour transformer les données, déclencher des actions et ajouter des comportements conditionnels au-delà de ce que les outils sans code permettent généralement.
Collaboration en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier la même application simultanément, ce qui la rend pratique pour les équipes d'ingénierie et d'exploitation afin de construire et d'itérer ensemble.
Contrôle des données auto-hébergé
L'exécution sur votre propre VPS maintient toutes les sources de données connectées et la logique applicative au sein de votre infrastructure, prenant en charge la conformité et les exigences de résidence des données.
Pourquoi exécuter ILLA Builder avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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