ILLA Builder est une plateforme de développement low-code open source qui permet aux équipes de créer des outils internes, des tableaux de bord et des panneaux d'administration sans développement front-end complexe. Une bibliothèque de composants en glisser-déposer, combinée à la prise en charge de plus de 40 intégrations — y compris PostgreSQL, MySQL, les API REST et GraphQL — signifie que les développeurs peuvent connecter des sources de données réelles et déployer des applications fonctionnelles en quelques heures plutôt qu'en plusieurs semaines.

L'auto-hébergement d'ILLA Builder sur votre VPS maintient les données de votre entreprise au sein de votre propre infrastructure, éliminant ainsi les préoccupations concernant les politiques de partage de données SaaS ou la tarification par utilisateur. L'image Docker tout-en-un regroupe tout le nécessaire pour faire fonctionner la plateforme, avec des volumes persistants garantissant que vos projets et ressources connectées sont préservés lors des redémarrages et des mises à jour.