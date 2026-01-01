Twenty est un CRM open-source de nouvelle génération qui donne aux équipes de développement un contrôle total sur leurs flux de travail de gestion de la relation client. Contrairement aux CRM SaaS rigides, Twenty vous permet de personnaliser chaque champ, objet et relation pour correspondre à vos processus métier exacts grâce à un modèle de données flexible.

L'auto-hébergement de Twenty sur un VPS garde toutes les données client privées et élimine les frais de licence par siège. Son architecture API-first signifie que toute intégration ou automatisation personnalisée est possible, et son interface moderne rivalise avec les alternatives commerciales tout en vous donnant la pleine propriété de votre infrastructure CRM.