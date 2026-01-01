Jusqu'à 69 % de réduction sur OneTimeSecret

Déployez OneTimeSecret en un clic.

Partagez les mots de passe et les données sensibles via des liens autodestructeurs qui ne peuvent être consultés qu'une seule fois.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49/mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez OneTimeSecret en un clic.

Choisissez un pack VPS pour OneTimeSecret

69 % de réduction
KVM 1
17,49
5,49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 1
17,49
5,49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OneTimeSecret ?

OneTimeSecret vous permet de partager des informations sensibles — mots de passe, clés API, messages privés — via des liens qui s'autodétruisent après une seule consultation. Une fois que le destinataire ouvre le lien, le secret est définitivement supprimé du serveur, ne laissant aucune trace.

L'auto-hébergement de OneTimeSecret sur votre propre VPS signifie que les secrets partagés ne touchent jamais l'infrastructure tierce. Vous contrôlez le chiffrement, les politiques de rétention et les journaux d'accès, ce qui le rend idéal pour les équipes qui gèrent des identifiants, des données clients ou toute information trop sensible pour un e-mail ou un chat.

Commencer
Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de OneTimeSecret

Liens autodestructeurs

Chaque secret est supprimé immédiatement après la première consultation, garantissant que les données sensibles ne peuvent plus être consultées.

Protection par phrase secrète

Ajoutez une phrase secrète facultative afin que seul le destinataire prévu puisse déchiffrer et lire le secret.

Expiration configurable

Définir les secrets pour qu'ils expirent automatiquement après des minutes, des heures ou des jours, même s'ils ne sont jamais ouverts.

Aucune inscription requise

Tout le monde peut créer et recevoir des secrets sans créer de compte, ce qui réduit les frictions pour un partage rapide.

Support de compte administrateur

Enregistrez un compte administrateur lors de la première visite pour surveiller l'utilisation et gérer l'instance depuis l'interface web.

Pourquoi exécuter OneTimeSecret avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwarden est un gestionnaire de mots de passe léger, auto-hébergé et compatible avec Bitwarden.

Déployer
2FAuth

2FAuth

Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile

Déployer
Authentik

Authentik

Fournisseur d'identité open source axé sur la flexibilité et la polyvalence

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.