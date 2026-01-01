OneTimeSecret vous permet de partager des informations sensibles — mots de passe, clés API, messages privés — via des liens qui s'autodétruisent après une seule consultation. Une fois que le destinataire ouvre le lien, le secret est définitivement supprimé du serveur, ne laissant aucune trace.

L'auto-hébergement de OneTimeSecret sur votre propre VPS signifie que les secrets partagés ne touchent jamais l'infrastructure tierce. Vous contrôlez le chiffrement, les politiques de rétention et les journaux d'accès, ce qui le rend idéal pour les équipes qui gèrent des identifiants, des données clients ou toute information trop sensible pour un e-mail ou un chat.