Déployer Tiny File Manager avec une installation en un clic.
Gestionnaire de fichiers web PHP léger et mono-fichier pour téléverser, télécharger et organiser les fichiers du serveur depuis n'importe quel navigateur.
Choisissez un pack VPS pour Tiny File Manager
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Tiny File Manager ?
Tiny File Manager est un gestionnaire de fichiers compact et open-source qui fonctionne entièrement comme un seul fichier PHP, vous offrant une interface complète basée sur un navigateur pour gérer les fichiers sur votre serveur sans clients SSH ou FTP. Il prend en charge le téléversement et le téléchargement de fichiers, la copie, le déplacement, le renommage, la suppression, la création d'archives et un éditeur de texte intégré — le tout accessible via une interface web propre et réactive.
L'auto-hébergement de Tiny File Manager sur votre VPS garde vos fichiers sous votre contrôle et vous permet d'accorder un accès basé sur les rôles aux membres de votre équipe avec différents niveaux d'autorisation. Son empreinte minimale signifie qu'il fonctionne aux côtés de vos applications existantes sans ajouter de surcharge de ressources notable.
Fonctionnalités clés de Tiny File Manager
Opérations complètes de fichiers
Téléverser, télécharger, copier, déplacer, renommer et supprimer des fichiers et des dossiers directement depuis le navigateur sans nécessiter d'accès SSH ou FTP.
Accès multi-utilisateur
Définissez plusieurs comptes utilisateur avec des mots de passe individuels et des niveaux d'autorisation, y compris des rôles en lecture seule pour un accès restreint.
Éditeur de texte intégré
Modifier les fichiers de configuration, les scripts et le code directement dans le navigateur avec prise en charge de la coloration syntaxique, sans avoir besoin d'un éditeur séparé.
Support d'archivage
Créer des archives ZIP et extraire des fichiers compressés via l'interface web, simplifiant les transferts par lots et les sauvegardes sans outils en ligne de commande.
Recherche de fichiers
Recherchez dans les répertoires par nom de fichier ou par contenu pour localiser rapidement les fichiers sans naviguer manuellement dans les arborescences de dossiers.
Pourquoi exécuter Tiny File Manager avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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