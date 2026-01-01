Wizarr est un système d'invitation et de gestion des utilisateurs auto-hébergé pour les serveurs multimédias Plex, Jellyfin et Emby. Il génère des liens d'invitation sécurisés et partageables avec des dates d'expiration configurables, des restrictions d'accès à la bibliothèque et des limites de durée de compte, puis guide les nouveaux utilisateurs à travers un processus d'intégration pour se connecter rapidement.

L'auto-hébergement de Wizarr aux côtés de votre serveur multimédia vous offre un contrôle précis sur les accès et leur durée, sans avoir à gérer manuellement les comptes utilisateurs dans le panneau d'administration de chaque serveur multimédia. Le suivi des invitations, la gestion des sessions et les outils de gestion des membres en masse rendent l'administration d'une bibliothèque multimédia partagée pratique à n'importe quelle échelle.