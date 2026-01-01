Déployez Wizarr : installation en un clic.
Système d'invitation et de gestion des utilisateurs pour Plex, Jellyfin et Emby avec intégration guidée et contrôles d'accès.
Choisissez un pack VPS pour Wizarr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Wizarr ?
Wizarr est un système d'invitation et de gestion des utilisateurs auto-hébergé pour les serveurs multimédias Plex, Jellyfin et Emby. Il génère des liens d'invitation sécurisés et partageables avec des dates d'expiration configurables, des restrictions d'accès à la bibliothèque et des limites de durée de compte, puis guide les nouveaux utilisateurs à travers un processus d'intégration pour se connecter rapidement.
L'auto-hébergement de Wizarr aux côtés de votre serveur multimédia vous offre un contrôle précis sur les accès et leur durée, sans avoir à gérer manuellement les comptes utilisateurs dans le panneau d'administration de chaque serveur multimédia. Le suivi des invitations, la gestion des sessions et les outils de gestion des membres en masse rendent l'administration d'une bibliothèque multimédia partagée pratique à n'importe quelle échelle.
Fonctionnalités clés de Wizarr
Liens d'invitation
Générer des URL d'invitation uniques avec des dates d'expiration et des limites d'utilisation pour partager un accès contrôlé à votre serveur multimédia.
Restrictions de la bibliothèque
Restreignez les utilisateurs invités à des bibliothèques spécifiques afin que les invités n'accèdent qu'au contenu que vous avez explicitement partagé avec eux.
Intégration guidée de l'utilisateur
Les nouveaux invités suivent un guide de configuration étape par étape qui les accompagne dans la création d'un compte et la connexion de leur application média.
Support multi-serveur
Gérer les utilisateurs sur les serveurs Plex, Jellyfin et Emby depuis un tableau de bord Wizarr unique.
Suivi des invitations
Surveillez quelles invitations ont été utilisées, quand et par qui pour maintenir votre liste de membres précise et à jour.
Pourquoi exécuter Wizarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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