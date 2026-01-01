Déployer CryptPad en un clic.
Suite bureautique collaborative chiffrée de bout en bout où le serveur n'a jamais accès au contenu de vos documents.
Choisissez un pack VPS pour CryptPad
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec CryptPad ?
CryptPad est une suite bureautique collaborative open-source et chiffrée de bout en bout. Contrairement aux éditeurs cloud qui stockent les documents en texte clair sur le serveur, CryptPad chiffre tout dans le navigateur avant que cela n'atteigne le serveur — ce qui signifie que l'hébergeur n'a jamais accès à ce que les utilisateurs écrivent, dessinent ou créent. Cette architecture zero-knowledge la rend adaptée aux équipes traitant des informations sensibles, aux organisations soumises à des réglementations strictes en matière de données, ou à toute personne souhaitant une collaboration en temps réel sans faire confiance à un fournisseur de services pour son contenu.
L'auto-hébergement de CryptPad sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les documents de votre équipe, les données utilisateur et le stockage — sans limites d'utilisation, sans frais d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis d'un cloud externe.
Fonctionnalités clés de CryptPad
Chiffrement à divulgation nulle de connaissance
Tout le contenu des documents est chiffré dans le navigateur avant d'atteindre le serveur, ainsi l'hébergeur — y compris vous — ne peut jamais lire les documents stockés.
Suite bureautique complète
Créez et collaborez sur des documents texte enrichi, des feuilles de calcul, des présentations, des fichiers de code, des tableaux Kanban, des tableaux blancs et des formulaires — le tout en temps réel.
Collaboration d'invités
Partagez n'importe quel document via un lien et les collaborateurs peuvent le modifier sans créer de compte, tout en maintenant un chiffrement de bout en bout complet.
Espaces d'équipe
Organiser des documents dans des espaces d'équipe partagés avec des structures de dossiers et des autorisations d'accès granulaires pour différents membres ou groupes.
Aucun stockage de serveur en texte clair
Même si le serveur est compromis, les données stockées restent un texte chiffré qui ne peut pas être lu sans les clés de chiffrement détenues uniquement par les clients.
Pourquoi exécuter CryptPad avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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