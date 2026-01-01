Déployez InsForge en un clic
Plateforme backend open-source pour agents de codage IA, regroupant l'authentification, Postgres, le stockage et les fonctions Edge.
Choisissez un pack VPS pour InsForge
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec InsForge ?
InsForge est une plateforme backend tout-en-un open-source conçue pour le codage agentique. Elle regroupe les éléments essentiels dont les applications modernes ont besoin — l'authentification, une base de données PostgreSQL avec des API REST et en temps réel, un stockage de fichiers compatible S3, une passerelle de modèle LLM et des fonctions edge basées sur Deno — derrière une interface utilisateur d'administration unique et un serveur MCP que les agents de codage IA peuvent piloter par programmation.
L'auto-hébergement d'InsForge sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total de vos comptes utilisateurs, des données d'application et des fichiers téléchargés, sans tarification par projet, sans limites d'utilisation et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le serveur MCP inclus permet aux agents de codage comme Claude et Cursor de provisionner des tables, de configurer l'authentification, de déployer des fonctions et de gérer le stockage directement depuis votre éditeur.
Fonctionnalités clés de InsForge
Agent IA natif
Le serveur MCP fourni expose l'authentification, la base de données, le stockage et les fonctions comme des outils que les agents de codage IA peuvent appeler directement lors de la création de votre application.
PostgreSQL avec API automatique
PostgREST intégré transforme instantanément votre schéma en une API REST versionnée avec une sécurité au niveau des lignes, vous permettant de déployer des points de terminaison sans écrire de code passe-partout.
Authentification intégrée
L'authentification par e-mail et mot de passe, ainsi que les fournisseurs OAuth (Google, GitHub, Discord et plus encore), sont prêts à être intégrés à votre client avec un seul appel SDK.
Fonctions Edge sur Deno
Écrivez des fonctions TypeScript sans serveur qui s'exécutent sur un environnement d'exécution Deno isolé avec un accès direct à la base de données et à la couche de stockage.
Stockage compatible S3
Permet de télécharger, de servir et de gérer les autorisations des fichiers via une couche de stockage compatible S3 qui fonctionne localement sur disque ou avec n'importe quel compartiment S3.
Passerelle de modèles unifiée
Une passerelle compatible OpenAI permet à votre application d'appeler plusieurs fournisseurs de LLM via une seule interface API, avec un suivi de l'utilisation et une rotation des clés gérés de manière centralisée.
Pourquoi exécuter InsForge avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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