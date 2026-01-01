Déployer Jitsi Meet en un clic.
Plateforme de visioconférence auto-hébergée avec partage d'écran, chiffrement de bout en bout et sans frais par participant — une alternative à Zoom.
Choisissez un pack VPS pour Jitsi Meet
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Jitsi Meet ?
Jitsi Meet est une plateforme de visioconférence gratuite et open source qui fonctionne entièrement dans le navigateur à l'aide de WebRTC, sans nécessiter de plugins, d'applications ou de comptes pour les participants. Développé par l'équipe à l'origine du service public populaire meet.jit.si et utilisé par 8x8 dans sa plateforme cloud commerciale, Jitsi Meet prend en charge la vidéo HD, le partage d'écran, le chiffrement de bout en bout, l'enregistrement, la diffusion en direct sur YouTube, les mains levées, les sondages, les salles de discussion et les sous-titres en direct, prêts à l'emploi.
L'auto-hébergement de Jitsi Meet sur votre propre VPS offre aux organisations et aux communautés des minutes de réunion illimitées pour un nombre illimité de participants, chaque flux audio et vidéo étant acheminé par votre propre infrastructure plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait modifier les tarifs, limiter la bande passante ou analyser les métadonnées de réunion.
Fonctionnalités clés de Jitsi Meet
Appels vidéo sur navigateur
Les participants rejoignent depuis n'importe quel navigateur moderne sans installer de logiciel, de plugins ni créer de comptes — partagez une URL et les conférences démarrent instantanément.
Partage d'écran et enregistrement
Partagez des applications, des onglets de navigateur ou des écrans entiers pendant les appels, avec enregistrement facultatif en réunion et diffusion en direct vers YouTube ou d'autres points de terminaison RTMP.
Chiffrement de bout en bout
L'E2EE facultatif pour les appels individuels et les réunions en petits groupes assure le chiffrement des flux audio et vidéo de l'expéditeur au destinataire, même depuis le serveur lui-même.
Salles de discussion et sondages
Divisez les réunions plus importantes en petits groupes de discussion, organisez des sondages en direct, levez la main et utilisez les réactions pour une dynamique de conférence interactive.
Sous-titres en direct et accès par téléphone
L'intégration facultative avec Jigasi pour l'accès téléphonique SIP et le sous-titrage en direct rend les réunions accessibles aux participants par téléphone et à ceux qui ont besoin de transcriptions.
Pas de tarification par utilisateur
Organisez des réunions illimitées avec un nombre illimité de participants sur votre propre VPS : aucuns frais par participant, aucune limite de temps pour les réunions, aucune invite de mise à niveau.
Pourquoi exécuter Jitsi Meet avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés