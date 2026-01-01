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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec LanguageTool ?

LanguageTool est un serveur de relecture open-source complet qui détecte les erreurs de grammaire, de style, de ponctuation et d'orthographe dans plus de 25 langues via une simple API HTTP RESTful. Il va bien au-delà de la simple vérification orthographique pour détecter des problèmes grammaticaux complexes, ce qui en fait une alternative respectueuse de la vie privée aux services de grammaire basés sur le cloud comme Grammarly.

Il s'agit d'un service uniquement basé sur une API, sans interface utilisateur web traditionnelle. Les clients — extensions de navigateur, plugins LibreOffice, éditeurs de code et applications personnalisées — pointent vers votre URL de déploiement et appellent directement le point de terminaison /v2/check. L'auto-hébergement signifie que le contenu écrit ne quitte jamais votre infrastructure, ce qui est essentiel pour les documents juridiques, médicaux ou commerciaux sensibles.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de LanguageTool

Prise en charge de plus de 25 langues

Vérifiez la grammaire et le style en anglais, espagnol, français, allemand, portugais, néerlandais, polonais et bien d'autres langues à partir d'un seul service.

Vérification grammaticale approfondie

Détecter les erreurs grammaticales complexes, les problèmes de style et les mots prêtant à confusion que les correcteurs orthographiques simples ignorent.

Intégration REST API

Intégrez la vérification grammaticale dans n'importe quelle application, CMS ou éditeur avec un point de terminaison HTTP /v2/check simple.

Modèles de langage N-gram

Activer les modèles n-grammes optionnels pour une détection significativement améliorée des mots et expressions couramment confondus.

Ressources configurables

Ajustez la taille du tas Java lors du déploiement pour équilibrer l'utilisation de la mémoire et le débit en fonction de votre volume de requêtes attendu.

Pourquoi exécuter LanguageTool avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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