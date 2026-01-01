Déployez Prefect en un clic.
Plateforme moderne d'orchestration de flux de travail conçue en Python pour créer, planifier et surveiller les pipelines de données et les tâches d'automatisation.
Choisissez un pack VPS pour Prefect
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Prefect ?
Prefect vous permet de transformer n'importe quelle fonction Python en un flux de travail planifié, observable et à reprises automatiques, avec juste un décorateur. Contrairement aux outils d'orchestration basés sur YAML, Prefect conserve les flux de travail comme du code Python standard — testable, gérable en version et déployable comme n'importe quel autre module. L'interface utilisateur incluse affiche l'état d'exécution en temps réel, les journaux et l'historique au niveau des tâches pour chaque exécution.
L'auto-hébergement de Prefect sur votre VPS élimine les frais d'exécution cloud, vous offre des exécutions de flux de travail illimitées à un coût d'infrastructure fixe, et conserve les données sensibles de vos pipelines — identifiants, résultats de requête, journaux — entièrement sur votre propre infrastructure, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Fonctionnalités clés de Prefect
Flux de travail Python natifs
Décorez n'importe quelle fonction Python avec
@flow ou
@task pour obtenir la planification, les tentatives, la mise en cache et l'observabilité — aucun DSL propriétaire à apprendre.
Tentatives automatiques
Configurer le backoff exponentiel et la logique de réessai personnalisée par tâche afin que les défaillances transitoires dans les API, les bases de données ou les appels réseau se rétablissent sans intervention manuelle.
Surveillance en temps réel
L'interface utilisateur intégrée affiche l'état des tâches en temps réel, les journaux d'exécution et l'historique des exécutions afin que vous sachiez toujours ce qui est en cours d'exécution, ce qui a échoué et pourquoi.
Planification flexible
Les expressions Cron, les déclencheurs par intervalle et les déploiements événementiels vous permettent d'exécuter des pipelines selon n'importe quel calendrier ou en réponse à des événements externes.
Pools de travail et travailleurs
Distribuer l'exécution des flux sur plusieurs processus de travail ou machines, en faisant évoluer la capacité de calcul indépendamment du serveur d'orchestration.
Pourquoi exécuter Prefect avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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