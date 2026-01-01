Prefect vous permet de transformer n'importe quelle fonction Python en un flux de travail planifié, observable et à reprises automatiques, avec juste un décorateur. Contrairement aux outils d'orchestration basés sur YAML, Prefect conserve les flux de travail comme du code Python standard — testable, gérable en version et déployable comme n'importe quel autre module. L'interface utilisateur incluse affiche l'état d'exécution en temps réel, les journaux et l'historique au niveau des tâches pour chaque exécution.

L'auto-hébergement de Prefect sur votre VPS élimine les frais d'exécution cloud, vous offre des exécutions de flux de travail illimitées à un coût d'infrastructure fixe, et conserve les données sensibles de vos pipelines — identifiants, résultats de requête, journaux — entièrement sur votre propre infrastructure, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.