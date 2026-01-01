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Plateforme moderne d'orchestration de flux de travail conçue en Python pour créer, planifier et surveiller les pipelines de données et les tâches d'automatisation.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Prefect ?

Prefect vous permet de transformer n'importe quelle fonction Python en un flux de travail planifié, observable et à reprises automatiques, avec juste un décorateur. Contrairement aux outils d'orchestration basés sur YAML, Prefect conserve les flux de travail comme du code Python standard — testable, gérable en version et déployable comme n'importe quel autre module. L'interface utilisateur incluse affiche l'état d'exécution en temps réel, les journaux et l'historique au niveau des tâches pour chaque exécution.

L'auto-hébergement de Prefect sur votre VPS élimine les frais d'exécution cloud, vous offre des exécutions de flux de travail illimitées à un coût d'infrastructure fixe, et conserve les données sensibles de vos pipelines — identifiants, résultats de requête, journaux — entièrement sur votre propre infrastructure, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Prefect

Flux de travail Python natifs

Décorez n'importe quelle fonction Python avec @flow ou @task pour obtenir la planification, les tentatives, la mise en cache et l'observabilité — aucun DSL propriétaire à apprendre.

Tentatives automatiques

Configurer le backoff exponentiel et la logique de réessai personnalisée par tâche afin que les défaillances transitoires dans les API, les bases de données ou les appels réseau se rétablissent sans intervention manuelle.

Surveillance en temps réel

L'interface utilisateur intégrée affiche l'état des tâches en temps réel, les journaux d'exécution et l'historique des exécutions afin que vous sachiez toujours ce qui est en cours d'exécution, ce qui a échoué et pourquoi.

Planification flexible

Les expressions Cron, les déclencheurs par intervalle et les déploiements événementiels vous permettent d'exécuter des pipelines selon n'importe quel calendrier ou en réponse à des événements externes.

Pools de travail et travailleurs

Distribuer l'exécution des flux sur plusieurs processus de travail ou machines, en faisant évoluer la capacité de calcul indépendamment du serveur d'orchestration.

Pourquoi exécuter Prefect avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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