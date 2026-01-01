Déployez Nexterm avec une installation en un clic.
Gestion de serveur open source pour les connexions SSH, VNC et RDP, entièrement accessible depuis votre navigateur.
Choisissez un pack VPS pour Nexterm
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Nexterm ?
Nexterm est une plateforme de gestion de serveur open source qui consolide les sessions de terminal SSH, les bureaux VNC et les connexions RDP en une seule interface accessible via un navigateur. Contrairement aux outils d'accès à distance traditionnels qui nécessitent un client local, Nexterm s'exécute sur votre VPS et vous offre un centre de connexion complet accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.
L'auto-hébergement de Nexterm sur votre propre VPS signifie que vos identifiants de serveur et vos données de session ne quittent jamais votre infrastructure. Le gestionnaire de fichiers SFTP intégré, l'enregistrement de session, la surveillance, et la prise en charge des organisations et de l'authentification à deux facteurs (2FA) en font un remplacement pratique pour jongler avec plusieurs clients SSH, visualiseurs VNC et outils RDP.
Fonctionnalités clés de Nexterm
SSH, VNC et RDP
Gérez les terminaux SSH, les bureaux VNC et les sessions RDP depuis un seul onglet de navigateur — sans nécessiter l'installation d'un client local sur aucun appareil.
Gestionnaire de fichiers SFTP
Parcourez, téléchargez et téléversez des fichiers sur des serveurs distants via une interface SFTP intégrée, sans avoir besoin d'un client FTP séparé.
Enregistrement de session
Enregistrer et rejouer les sessions de terminal et de bureau pour l'audit, la révision par l'équipe ou le dépannage des modifications antérieures.
Authentification à deux facteurs
Protégez l'accès à tous vos serveurs avec la 2FA et l'OIDC SSO, en vous assurant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent établir des connexions.
Organisations multi-utilisateurs
Répartissez les serveurs et les identifiants en organisations afin que les équipes puissent partager l'accès sans exposer d'infrastructure non liée.
Pourquoi exécuter Nexterm avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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