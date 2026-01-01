Déployez LimeSurvey en un clic.
Plateforme professionnelle de sondage en ligne pour créer des questionnaires et collecter des données.
Choisissez un pack VPS pour LimeSurvey
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LimeSurvey ?
LimeSurvey est une plateforme d'enquête open source de premier plan qui permet aux chercheurs, aux entreprises et aux institutions de créer des questionnaires en ligne professionnels. Elle prend en charge plus de 80 langues, une logique de branchement avancée, la gestion des participants et des options complètes d'exportation de données, y compris les formats SPSS et Excel.
Grâce à ses nombreux types de questions, ses thèmes personnalisés et son architecture de plugins, LimeSurvey offre des capacités d'enquête de niveau entreprise sans frais d'abonnement. Ce template inclut MariaDB pour un stockage de données fiable, Redis pour une gestion rapide des sessions et le routage HTTPS Traefik pour des soumissions d'enquête sécurisées.
Fonctionnalités clés de LimeSurvey
Types de questions avancées
Choisissez parmi plus de 28 types de questions, notamment des questions matricielles, de classement, de téléchargement de fichiers et basées sur des équations, pour tout scénario d'enquête.
Logique conditionnelle
Créez des sondages dynamiques qui affichent ou masquent des questions en fonction des réponses précédentes à l'aide d'un puissant gestionnaire d'expressions.
Sondages multilingues
Créez des sondages dans plus de 80 langues avec prise en charge automatique du texte de droite à gauche pour une collecte de données véritablement mondiale.
Exportation et analyse des données
Exporter les résultats vers les formats SPSS, R, Excel et CSV avec des statistiques intégrées, des graphiques et des outils de tableaux croisés.
Gestion des participants
Suivre les répondants avec un accès basé sur des jetons, envoyer des rappels et contrôler les quotas pour une administration précise des enquêtes.
Pourquoi exécuter LimeSurvey avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Serveur auto-hébergé de synchronisation Anki avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web