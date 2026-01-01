LimeSurvey est une plateforme d'enquête open source de premier plan qui permet aux chercheurs, aux entreprises et aux institutions de créer des questionnaires en ligne professionnels. Elle prend en charge plus de 80 langues, une logique de branchement avancée, la gestion des participants et des options complètes d'exportation de données, y compris les formats SPSS et Excel.

Grâce à ses nombreux types de questions, ses thèmes personnalisés et son architecture de plugins, LimeSurvey offre des capacités d'enquête de niveau entreprise sans frais d'abonnement. Ce template inclut MariaDB pour un stockage de données fiable, Redis pour une gestion rapide des sessions et le routage HTTPS Traefik pour des soumissions d'enquête sécurisées.