Déployez Woodpecker CI en un clic.
Plateforme CI/CD open-source légère avec intégration native de GitHub pour les tests automatisés, la création et le déploiement.
Choisissez un pack VPS pour Woodpecker CI
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Woodpecker CI ?
Woodpecker CI est un fork communautaire léger de Drone CI qui fournit une plateforme d'intégration et de livraison continues simple. Les pipelines sont définis sous forme de simples fichiers YAML dans vos dépôts, et Woodpecker les exécute automatiquement lors d'événements de push, de pull request ou de tag via une intégration GitHub OAuth.
L'auto-hébergement de Woodpecker CI sur un VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de build sans facturation à la minute ni limites de sièges. Remarque : avant le déploiement, créez une application GitHub OAuth avec l'URL de rappel définie sur l'URL de votre instance Woodpecker, puis fournissez l'ID client et le secret pendant le processus de configuration.
Fonctionnalités clés de Woodpecker CI
Définitions de pipelines YAML
Définissez les pipelines de build, de test et de déploiement sous forme de fichiers .woodpecker.yaml engagés avec le code de votre application.
Intégration GitHub
Déclencher automatiquement les pipelines lors d'événements de push, de pull request et de tag via GitHub OAuth sans webhooks supplémentaires.
Constructions natives Docker
Chaque étape du pipeline s'exécute dans un conteneur Docker, offrant des environnements de build propres, isolés et reproductibles.
Étapes parallèles
Exécuter les étapes de pipeline indépendantes en parallèle pour réduire le temps de construction total des projets multi-composants.
Gestion des secrets
Stocker les clés API et les identifiants en tant que secrets de pipeline chiffrés, accessibles aux étapes sans les exposer dans les fichiers YAML.
Pourquoi exécuter Woodpecker CI avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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