Déployez Huginn en un clic.
Plateforme d'automatisation auto-hébergée pour créer des agents de surveillance intelligents qui surveillent le web et agissent en votre nom.
Choisissez un pack VPS pour Huginn
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Huginn ?
Huginn est une plateforme d'automatisation open source qui vous permet de créer des agents pour surveiller des sites web, suivre les changements de données, agréger du contenu et exécuter des flux de travail en plusieurs étapes — le tout sur votre propre infrastructure. Considérez-le comme un IFTTT ou Zapier auto-hébergé, sans limites de taux ni frais d'abonnement. Les agents peuvent surveiller les événements, transformer et acheminer les données entre les services, envoyer des notifications et coordonner des pipelines complexes via une interface web visuelle.
Exécuter Huginn sur votre VPS signifie que les flux de travail d'automatisation s'exécutent de manière fiable 24 heures sur 24, avec un accès complet aux systèmes internes et aux sources de données privées que les services d'automatisation basés sur le cloud ne peuvent pas atteindre, tout en gardant vos clés API et votre logique métier entièrement sous votre contrôle.
Fonctionnalités clés de Huginn
Créateur d'agent personnalisé
Créez des agents de surveillance et d'automatisation via une interface visuelle sans écrire de code, en connectant des services web et des sources de données à des flux de travail.
Surveillance du site web
Suivre les modifications de contenu sur n'importe quel site web et déclencher des actions lorsque les prix baissent, des actualités apparaissent ou que des mots-clés spécifiques sont détectés.
Exécution programmée
Exécutez des agents selon des planifications cron ou déclenchez-les par des événements, garantissant que les automatisations sensibles au temps ne manquent jamais leur créneau.
Transformation des données
Filtrez, analysez et reformatez les données entre les étapes à l'aide d'agents de transformation intégrés qui gèrent les modèles JSON, XML et regex.
Prise en charge de plusieurs utilisateurs
Les autorisations basées sur les rôles permettent aux équipes de partager et de collaborer sur des flux de travail d'automatisation sans exposer les identifiants sensibles des agents.
Pourquoi exécuter Huginn avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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