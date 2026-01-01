Huginn est une plateforme d'automatisation open source qui vous permet de créer des agents pour surveiller des sites web, suivre les changements de données, agréger du contenu et exécuter des flux de travail en plusieurs étapes — le tout sur votre propre infrastructure. Considérez-le comme un IFTTT ou Zapier auto-hébergé, sans limites de taux ni frais d'abonnement. Les agents peuvent surveiller les événements, transformer et acheminer les données entre les services, envoyer des notifications et coordonner des pipelines complexes via une interface web visuelle.

Exécuter Huginn sur votre VPS signifie que les flux de travail d'automatisation s'exécutent de manière fiable 24 heures sur 24, avec un accès complet aux systèmes internes et aux sources de données privées que les services d'automatisation basés sur le cloud ne peuvent pas atteindre, tout en gardant vos clés API et votre logique métier entièrement sous votre contrôle.