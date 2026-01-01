Déployez LibreDesk en un clic.
Plateforme open source de support client omnicanal avec gestion des tickets, chat en direct, boîtes de réception e-mail et gestion des SLA.
Choisissez un pack VPS pour LibreDesk
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LibreDesk ?
LibreDesk est une plateforme de support client open-source qui consolide les conversations provenant des e-mails, du chat en direct et d'autres canaux dans un espace de travail d'équipe unique. Conçue pour les équipes de support de toute taille, elle couvre l'intégralité du cycle de vie du support — du premier contact à la résolution — avec des outils pour l'attribution, la priorisation, le suivi des SLA, les réponses prédéfinies et les enquêtes de satisfaction client.
L'auto-hébergement de LibreDesk donne à votre équipe la pleine propriété de l'historique des conversations et des données clients, sans frais par agent ou par ticket. Vous contrôlez l'infrastructure, les intégrations et les politiques de rétention, en connectant directement vos boîtes de réception d'e-mails et vos widgets de chat sans acheminer les données via une plateforme SaaS tierce.
Fonctionnalités clés de LibreDesk
Boîtes de réception omnicanal
Gérez les e-mails, le chat en direct et les conversations basées sur l'API depuis une boîte de réception unifiée afin que les agents ne basculent jamais entre les onglets pour répondre.
Gestion SLA
Définissez des objectifs de temps de réponse et de résolution par boîte de réception et recevez des alertes automatisées avant que les délais ne soient dépassés.
Règles d'automatisation
Déclencher l'affectation automatique, l'étiquetage, les changements de priorité et les réponses en fonction des conditions de conversation et de la disponibilité des agents.
Réponses préenregistrées
Enregistrez et recherchez des modèles de réponse réutilisables afin que les agents répondent de manière cohérente aux questions courantes en quelques secondes.
Enquêtes CSAT
Envoyer automatiquement des enquêtes de satisfaction post-résolution et suivre les scores par agent, équipe et boîte de réception au fil du temps.
Pourquoi exécuter LibreDesk avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés