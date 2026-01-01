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Plateforme mature de galerie photo open source avec des centaines de plugins, des contrôles de partage granulaires et des flux de travail d'importation en masse pour des archives conséquentes.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Piwigo ?

Piwigo est l'une des applications de galerie photo open source les plus anciennes, conçue spécifiquement pour gérer de grandes collections de photos. Contrairement aux scripts de galerie légers, Piwigo gère des archives de centaines de milliers de photos avec l'indexation EXIF/IPTC, des hiérarchies d'albums multi-niveaux, des tailles de vignettes configurables, des permissions granulaires par album, et un écosystème d'extensions de plus de 200 extensions communautaires couvrant tout, de la reconnaissance faciale aux thèmes personnalisés.

L'auto-hébergement de Piwigo sur votre VPS permet de conserver les originaux en pleine résolution, les données de localisation et les statistiques de consultation sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un SaaS de photos. La pile PHP et MySQL est extrêmement stable, fonctionne avec des ressources minimales et produit des galeries qui sont en ligne depuis deux décennies — faisant de Piwigo un choix populaire pour les clubs, les musées, les photographes et les familles qui souhaitent que leurs archives photo survivent à tout fournisseur de services cloud spécifique.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Piwigo

Mise à l'échelle massive des bibliothèques

Conçu dès le départ pour gérer des archives de centaines de milliers de photos avec une navigation rapide, une recherche et une pagination — et non pas seulement des galeries à l'échelle d'un amateur.

Albums multi-niveaux

Organisez les photos dans des albums imbriqués et des albums virtuels (une photo peut apparaître à plusieurs endroits) avec des autorisations par album pour un partage granulaire.

Indexation EXIF et IPTC

L'extraction automatique des métadonnées de l'appareil photo, de l'objectif et IPTC permet de rechercher des photos par boîtier d'appareil photo, longueur focale, emplacement ou toute balise personnalisée.

Plus de 200 extensions

Le catalogue d'extensions de la communauté active couvre la reconnaissance faciale, le filigrane, les thèmes de diaporama, les outils de téléchargement mobile, le partage social, et bien plus encore.

Partage granulaire

Accès aux albums public, privé, protégé par mot de passe et restreint aux groupes, avec des autorisations de téléchargement par photo et la suppression des données EXIF pour les albums partagés.

Outils d'importation groupée

Les flux de travail de synchronisation côté serveur et FTP/SFTP facilitent l'envoi de milliers de photos en une seule fois, au lieu de devoir les télécharger une par une.

Pourquoi exécuter Piwigo avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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