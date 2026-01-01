Déployez Piwigo en un clic.
Plateforme mature de galerie photo open source avec des centaines de plugins, des contrôles de partage granulaires et des flux de travail d'importation en masse pour des archives conséquentes.
Choisissez un pack VPS pour Piwigo
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Piwigo ?
Piwigo est l'une des applications de galerie photo open source les plus anciennes, conçue spécifiquement pour gérer de grandes collections de photos. Contrairement aux scripts de galerie légers, Piwigo gère des archives de centaines de milliers de photos avec l'indexation EXIF/IPTC, des hiérarchies d'albums multi-niveaux, des tailles de vignettes configurables, des permissions granulaires par album, et un écosystème d'extensions de plus de 200 extensions communautaires couvrant tout, de la reconnaissance faciale aux thèmes personnalisés.
L'auto-hébergement de Piwigo sur votre VPS permet de conserver les originaux en pleine résolution, les données de localisation et les statistiques de consultation sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un SaaS de photos. La pile PHP et MySQL est extrêmement stable, fonctionne avec des ressources minimales et produit des galeries qui sont en ligne depuis deux décennies — faisant de Piwigo un choix populaire pour les clubs, les musées, les photographes et les familles qui souhaitent que leurs archives photo survivent à tout fournisseur de services cloud spécifique.
Fonctionnalités clés de Piwigo
Mise à l'échelle massive des bibliothèques
Conçu dès le départ pour gérer des archives de centaines de milliers de photos avec une navigation rapide, une recherche et une pagination — et non pas seulement des galeries à l'échelle d'un amateur.
Albums multi-niveaux
Organisez les photos dans des albums imbriqués et des albums virtuels (une photo peut apparaître à plusieurs endroits) avec des autorisations par album pour un partage granulaire.
Indexation EXIF et IPTC
L'extraction automatique des métadonnées de l'appareil photo, de l'objectif et IPTC permet de rechercher des photos par boîtier d'appareil photo, longueur focale, emplacement ou toute balise personnalisée.
Plus de 200 extensions
Le catalogue d'extensions de la communauté active couvre la reconnaissance faciale, le filigrane, les thèmes de diaporama, les outils de téléchargement mobile, le partage social, et bien plus encore.
Partage granulaire
Accès aux albums public, privé, protégé par mot de passe et restreint aux groupes, avec des autorisations de téléchargement par photo et la suppression des données EXIF pour les albums partagés.
Outils d'importation groupée
Les flux de travail de synchronisation côté serveur et FTP/SFTP facilitent l'envoi de milliers de photos en une seule fois, au lieu de devoir les télécharger une par une.
Pourquoi exécuter Piwigo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic