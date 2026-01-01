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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Lightdash ?

Lightdash est une plateforme de business intelligence open source conçue pour fonctionner nativement avec dbt (outil de construction de données). Au lieu de reconstruire les définitions de métriques au sein d'un outil de BI, Lightdash lit vos modèles dbt, tests et documentations existants pour générer automatiquement une interface d'exploration et une couche de métriques — en gardant la logique d'analyse sous contrôle de version dans le code, là où elle doit être. Les équipes peuvent créer des tableaux de bord, exécuter des requêtes ad hoc et planifier des livraisons de rapports sans dupliquer le travail déjà effectué dans leur projet dbt.

Contrairement aux outils de BI généralistes, l'approche de Lightdash basée sur une source unique de vérité signifie que lorsqu'un modèle dbt est modifié, tous les graphiques basés sur celui-ci se mettent à jour automatiquement. L'auto-hébergement de Lightdash donne aux équipes d'analyse un contrôle total sur leur infrastructure de données sans acheminer les résultats des requêtes via des plateformes cloud tierces.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Lightdash

couche de métriques native à dbt

Lightdash lit les modèles dbt, les tests et la documentation YAML existants pour générer une interface utilisateur d'exploration, éliminant le besoin de redéfinir les métriques dans un outil de BI séparé.

Explorateur SQL ad hoc

Exécutez des requêtes ad hoc directement sur votre entrepôt de données depuis le navigateur, avec les définitions de colonnes et les résultats des tests extraits automatiquement des métadonnées dbt.

Livraison de rapports programmée

Configurez des instantanés de tableau de bord récurrents, livrés par e-mail ou Slack selon un calendrier, afin de tenir les parties prenantes informées sans exportations ni téléchargements manuels.

Copilote de données AI

Posez des questions sur vos données en langage naturel et obtenez des suggestions de graphiques alimentées par la couche de métriques déjà définie dans votre projet dbt.

Statistiques sous contrôle de version

Les définitions analytiques résident dans le code dbt aux côtés de vos modèles de données, rendant les modifications de graphiques et de métriques révisables, comparables et déployables grâce aux flux de travail Git standard.

Pourquoi exécuter Lightdash avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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