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Plateforme collaborative open source de prise de décision permettant aux groupes de discuter des propositions, de mener des sondages et de prendre des décisions ensemble.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Loomio ?

Loomio est une plateforme open-source conçue spécifiquement pour la prise de décision collaborative. Les groupes peuvent mener des discussions structurées, créer des propositions, organiser des sondages et enregistrer les résultats — le tout en un seul endroit. Contrairement aux outils de chat généraux, Loomio maintient les conversations axées sur l'atteinte de décisions claires, ce qui le rend idéal pour les coopératives, les organisations à but non lucratif, les associations communautaires et les équipes distribuées.

L'auto-hébergement de Loomio sur votre propre VPS permet de garder les données des membres entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur et sans dépendance à un service tiers. Ce déploiement inclut l'application web Rails complète, le worker de fond Sidekiq, la base de données PostgreSQL, la file d'attente Redis et un serveur Hocuspocus pour l'édition collaborative de documents en temps réel.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Loomio

Propositions structurées

Créer des propositions à durée limitée avec des options d'accord, de désaccord, d'abstention et de blocage afin que les groupes puissent prendre des décisions responsables avec une piste d'audit claire.

Sondages flexibles

Menez des votes par classement de préférences, des votes par points, des sondages par notation et des sondages pour la planification de réunions afin de recueillir des contributions de groupe nuancées, allant au-delà de simples questions oui/non.

Discussions hiérarchisées

Organisez les conversations grâce aux commentaires en fil de discussion et aux réactions contextuelles, afin que le contexte important ne se perde jamais dans un canal de discussion très actif.

Collaboration en temps réel

Modifiez en collaboration le texte de la proposition et les fils de discussion en temps réel à l'aide du serveur Hocuspocus intégré, sans nécessiter d'éditeur tiers.

Sous-groupes et autorisations

Organisez les membres en sous-groupes avec des paramètres de confidentialité et des rôles indépendants, prenant en charge des structures organisationnelles complexes au sein d'une seule installation.

Pourquoi exécuter Loomio avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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