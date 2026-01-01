Déployez SnappyMail en un clic.
Client webmail léger et auto-hébergé pour accéder aux comptes e-mail IMAP depuis n'importe quel navigateur, sans suivi ni publicités.
Choisissez un pack VPS pour SnappyMail
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SnappyMail ?
SnappyMail est un client webmail moderne et léger qui vous permet d'accéder à n'importe quel compte de messagerie IMAP via une interface de navigateur épurée. C'est un fork maintenu de RainLoop, reconstruit pour la performance — la charge utile JavaScript est environ 66 % plus petite que l'originale, ce qui signifie des temps de chargement plus rapides même sur des connexions lentes. SnappyMail prend en charge plusieurs comptes IMAP, le chiffrement PGP, les filtres de messagerie Sieve, le mode sombre et la navigation complète au clavier.
L'auto-hébergement de SnappyMail sur votre VPS place un client de messagerie privé basé sur un navigateur sur votre propre infrastructure, sans télémétrie tierce, sans publicité et sans compte requis auprès d'un service externe. Vos identifiants de messagerie sont stockés uniquement sur votre serveur et transmis uniquement entre votre VPS et votre fournisseur de messagerie existant.
Fonctionnalités clés de SnappyMail
Plusieurs comptes IMAP
Connectez-vous et basculez entre un nombre illimité de comptes IMAP à partir d'une seule session SnappyMail, y compris Gmail, Outlook, Fastmail ou des serveurs de messagerie auto-hébergés.
Cryptage PGP
Composez et lisez des messages chiffrés PGP directement dans le navigateur sans installer d'extension de client de messagerie ni gérer les clés en dehors de l'interface.
Éditeur de filtres Sieve
Rédiger et gérer des règles de filtrage de courrier Sieve côté serveur directement dans SnappyMail, automatisant le tri des dossiers et la gestion des messages sans règles côté client.
Sans suivi ni publicités
SnappyMail ne contient aucune analyse, aucun bouton de réseaux sociaux et aucun script tiers — le contenu des e-mails et les métadonnées restent entièrement au sein de votre infrastructure.
Mode sombre et thèmes
Le mode sombre intégré et les multiples options de thème permettent aux utilisateurs de personnaliser l'interface sans extensions de navigateur ni surcharges CSS personnalisées.
Pourquoi exécuter SnappyMail avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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