Apache Tika est un framework de détection et d'analyse de contenu qui expose une API REST unique pour l'extraction de texte, de métadonnées et de structure à partir de plus de mille formats de fichiers, y compris PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, images, audio, vidéo et fichiers d'archive. Au lieu d'intégrer des dizaines de bibliothèques d'analyseurs par format, les applications envoient des octets bruts à Tika Server et reçoivent une sortie normalisée.

L'auto-hébergement de Tika Server sur votre propre VPS maintient le contenu des documents sur une infrastructure que vous contrôlez — ce qui est important pour les contrats confidentiels, les dossiers internes et les données réglementées — tout en supprimant les frais par document et les limites de débit facturés par les API d'extraction hébergées. L'image complète est livrée avec Tesseract OCR et GDAL afin que les PDF numérisés et les fichiers image soient consultables dès la première utilisation.