Déployez Apache Tika en un clic.
Boîte à outils d'analyse de contenu open source qui détecte et extrait les métadonnées et le texte de plus d'un millier de types de fichiers.
Choisissez un pack VPS pour Apache Tika
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache Tika ?
Apache Tika est un framework de détection et d'analyse de contenu qui expose une API REST unique pour l'extraction de texte, de métadonnées et de structure à partir de plus de mille formats de fichiers, y compris PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, images, audio, vidéo et fichiers d'archive. Au lieu d'intégrer des dizaines de bibliothèques d'analyseurs par format, les applications envoient des octets bruts à Tika Server et reçoivent une sortie normalisée.
L'auto-hébergement de Tika Server sur votre propre VPS maintient le contenu des documents sur une infrastructure que vous contrôlez — ce qui est important pour les contrats confidentiels, les dossiers internes et les données réglementées — tout en supprimant les frais par document et les limites de débit facturés par les API d'extraction hébergées. L'image complète est livrée avec Tesseract OCR et GDAL afin que les PDF numérisés et les fichiers image soient consultables dès la première utilisation.
Fonctionnalités clés de Apache Tika
Plus de mille formats
Analysez les formats PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, les images, l'audio, la vidéo et des dizaines de formats d'archive via une interface REST cohérente.
OCR intégrée
L'image complète intègre Tesseract avec les packs de langue anglais, français, allemand, italien et espagnol afin que les PDF numérisés et les fichiers image produisent du texte consultable sans services supplémentaires.
Serveur API REST
Les points de terminaison pour l'extraction de texte, les métadonnées, la détection de langue et l'identification du type MIME permettent à n'importe quel backend d'intégrer le traitement de documents avec une simple requête HTTP POST.
Détection de la langue
Identifier automatiquement la langue de tout texte extrait, permettant l'indexation de recherche en aval, la traduction et les pipelines de routage sans intégrer de bibliothèques supplémentaires.
Pipeline prêt
Sert d'étape d'extraction pour les plateformes de recherche, l'ingestion RAG, les flux de travail de découverte électronique et les systèmes de préservation numérique qui ont besoin de texte normalisé à partir de documents hétérogènes.
Pourquoi exécuter Apache Tika avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.