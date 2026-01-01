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Boîte à outils d'analyse de contenu open source qui détecte et extrait les métadonnées et le texte de plus d'un millier de types de fichiers.

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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99 
10,99  /mois
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99 
21,99  /mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Apache Tika ?

Apache Tika est un framework de détection et d'analyse de contenu qui expose une API REST unique pour l'extraction de texte, de métadonnées et de structure à partir de plus de mille formats de fichiers, y compris PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, images, audio, vidéo et fichiers d'archive. Au lieu d'intégrer des dizaines de bibliothèques d'analyseurs par format, les applications envoient des octets bruts à Tika Server et reçoivent une sortie normalisée.

L'auto-hébergement de Tika Server sur votre propre VPS maintient le contenu des documents sur une infrastructure que vous contrôlez — ce qui est important pour les contrats confidentiels, les dossiers internes et les données réglementées — tout en supprimant les frais par document et les limites de débit facturés par les API d'extraction hébergées. L'image complète est livrée avec Tesseract OCR et GDAL afin que les PDF numérisés et les fichiers image soient consultables dès la première utilisation.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Apache Tika

Plus de mille formats

Analysez les formats PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, les images, l'audio, la vidéo et des dizaines de formats d'archive via une interface REST cohérente.

OCR intégrée

L'image complète intègre Tesseract avec les packs de langue anglais, français, allemand, italien et espagnol afin que les PDF numérisés et les fichiers image produisent du texte consultable sans services supplémentaires.

Serveur API REST

Les points de terminaison pour l'extraction de texte, les métadonnées, la détection de langue et l'identification du type MIME permettent à n'importe quel backend d'intégrer le traitement de documents avec une simple requête HTTP POST.

Détection de la langue

Identifier automatiquement la langue de tout texte extrait, permettant l'indexation de recherche en aval, la traduction et les pipelines de routage sans intégrer de bibliothèques supplémentaires.

Pipeline prêt

Sert d'étape d'extraction pour les plateformes de recherche, l'ingestion RAG, les flux de travail de découverte électronique et les systèmes de préservation numérique qui ont besoin de texte normalisé à partir de documents hétérogènes.

Pourquoi exécuter Apache Tika avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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