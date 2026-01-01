ITFlow est une plateforme de gestion des services professionnels (PSA) gratuite et open source, conçue spécifiquement pour les fournisseurs de services gérés (MSP). Elle consolide la documentation informatique, la gestion des tickets de support, la facturation, la gestion des clients et la surveillance de l'infrastructure au sein d'un seul système auto-hébergé — éliminant ainsi l'ensemble dispersé d'outils distincts que la plupart des MSP utilisent pour gérer leurs opérations quotidiennes.

L'auto-hébergement d'ITFlow sur un VPS donne à votre entreprise la pleine propriété de chaque dossier client, identifiant et document financier, sans frais de licence par technicien ni données détenues par des fournisseurs SaaS tiers. Lors de la première connexion, un assistant de configuration vous guide dans la création de votre profil d'entreprise et de votre compte administrateur avant que le système ne soit disponible pour le travail client.