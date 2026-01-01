Déployez ITFlow en un clic.
Plateforme PSA open-source pour les MSP couvrant la documentation informatique, la billetterie, la facturation et la gestion des clients dans un seul système.
Choisissez un pack VPS pour ITFlow
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ITFlow ?
ITFlow est une plateforme de gestion des services professionnels (PSA) gratuite et open source, conçue spécifiquement pour les fournisseurs de services gérés (MSP). Elle consolide la documentation informatique, la gestion des tickets de support, la facturation, la gestion des clients et la surveillance de l'infrastructure au sein d'un seul système auto-hébergé — éliminant ainsi l'ensemble dispersé d'outils distincts que la plupart des MSP utilisent pour gérer leurs opérations quotidiennes.
L'auto-hébergement d'ITFlow sur un VPS donne à votre entreprise la pleine propriété de chaque dossier client, identifiant et document financier, sans frais de licence par technicien ni données détenues par des fournisseurs SaaS tiers. Lors de la première connexion, un assistant de configuration vous guide dans la création de votre profil d'entreprise et de votre compte administrateur avant que le système ne soit disponible pour le travail client.
Fonctionnalités clés de ITFlow
Centre de documentation IT
Centralisez les actifs des clients, les identifiants, les noms de domaine, les certificats SSL et la documentation réseau dans une base de connaissances structurée et consultable.
Gestion des tickets et centre d'assistance
Gérer les tickets de support de la création à la résolution avec l'analyse des e-mails en tickets, le suivi des SLA et l'enregistrement du temps des techniciens.
Facturation
Générer des devis, envoyer des factures, suivre les dépenses et surveiller les revenus depuis un tableau de bord comptable intégré, sans outil de facturation séparé.
Alertes de domaine et SSL
Surveille automatiquement les dates d'expiration des domaines clients et des certificats SSL et envoie des alertes avant que les renouvellements ne deviennent critiques.
Portail client
Les clients se connectent à un portail de libre-service personnalisé pour consulter leurs tickets ouverts, leurs documents partagés et leurs factures.
Suivi des fournisseurs et des licences
Enregistrer les licences logicielles, les contacts fournisseurs et les dates de renouvellement avec les actifs clients auxquels ils sont rattachés.
Pourquoi exécuter ITFlow avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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