Wavelog est une application de journalisation radioamateur moderne, basée sur le web, pour le suivi des QSO et la gestion de la progression des diplômes à travers les programmes DXCC, IOTA, SOTA et POTA. Elle s'intègre directement avec LoTW, eQSL et les services de recherche d'indicatifs, et prend en charge le contrôle radio CAT pour une journalisation automatisée pendant les sessions d'exploitation.

L'auto-hébergement de Wavelog sur un VPS maintient vos données de journal de bord privées et accessibles depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile, sans dépendance à un cloud tiers. La journalisation de concours, l'intégration de cluster DX, l'exportation ADIF et Cabrillo, et la prise en charge de plusieurs opérateurs en font une solution complète de journalisation de station pour les opérateurs radioamateurs sérieux.