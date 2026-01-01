Déployez Wavelog en un clic.
Application web de journalisation radioamateur pour suivre les QSO, gérer les diplômes et s'intégrer avec LoTW et eQSL.
Choisissez un pack VPS pour Wavelog
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Wavelog ?
Wavelog est une application de journalisation radioamateur moderne, basée sur le web, pour le suivi des QSO et la gestion de la progression des diplômes à travers les programmes DXCC, IOTA, SOTA et POTA. Elle s'intègre directement avec LoTW, eQSL et les services de recherche d'indicatifs, et prend en charge le contrôle radio CAT pour une journalisation automatisée pendant les sessions d'exploitation.
L'auto-hébergement de Wavelog sur un VPS maintient vos données de journal de bord privées et accessibles depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile, sans dépendance à un cloud tiers. La journalisation de concours, l'intégration de cluster DX, l'exportation ADIF et Cabrillo, et la prise en charge de plusieurs opérateurs en font une solution complète de journalisation de station pour les opérateurs radioamateurs sérieux.
Fonctionnalités clés de Wavelog
Suivi des prix
Suivez votre progression vers les programmes de récompenses DXCC, IOTA, SOTA, POTA et d'autres programmes majeurs de radioamateur à partir des données de votre journal de bord.
Synchronisation LoTW & eQSL
Téléchargez et confirmez automatiquement les QSO avec LoTW et eQSL pour obtenir des crédits de récompense électroniques sans soumission manuelle.
Radiocommande CAT
Connectez-vous à votre radio via l'interface CAT pour remplir automatiquement les champs de bande, de mode et de fréquence lors de l'utilisation en direct.
Enregistrement de concours
Enregistrer les QSO de concours avec suivi des échanges et vérification des doublons pour l'exploitation compétitive de la radio amateur.
Exportation ADIF
Exportez votre journal complet au format ADIF ou Cabrillo pour une utilisation avec d'autres logiciels de journalisation ou des systèmes de soumission de récompenses.
Pourquoi exécuter Wavelog avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés