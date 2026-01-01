Déployer Pydio Cells en un clic.
Plateforme de partage de fichiers et de collaboration documentaire auto-hébergée avec des espaces de travail d'équipe, des liens publics et une interface web moderne.
Choisissez un pack VPS pour Pydio Cells
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Pydio Cells ?
Pydio Cells est une plateforme de collaboration de contenu auto-hébergée — le successeur moderne de PydioShare. Elle combine le partage de fichiers sécurisé, les espaces de travail d'équipe, la génération de liens publics, la prévisualisation de documents dans le navigateur et un contrôle d'accès granulaire derrière un backend rapide basé sur Go et une interface web soignée qui rivalise directement avec des offres commerciales comme Box, Dropbox Business et SharePoint.
L'auto-hébergement de Pydio Cells sur un VPS maintient vos documents sensibles, vos espaces de travail d'équipe et vos liens de partage externes entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur, sans limites de stockage et sans plateforme tierce pouvant modifier les conditions ou les tarifs à tout moment.
Fonctionnalités clés de Pydio Cells
Espaces de travail et rôles d'équipe
Créer des espaces de travail par équipe avec un contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles, afin que les bonnes personnes accèdent aux bons dossiers sans gestion manuelle des permissions.
Liens de partage publics
Générez des liens de téléchargement ou de téléversement partageables avec des mots de passe facultatifs, des dates d'expiration et des limites de téléchargement — parfait pour envoyer des fichiers à des clients externes.
Aperçu des fichiers dans le navigateur
Prévisualisez les PDF, images, vidéos, fichiers audio et documents Office directement dans le navigateur, sans les télécharger au préalable ni installer de visionneuses natives.
Accès WebDAV et S3
Connectez-vous depuis les clients de synchronisation de bureau, les applications mobiles et les outils compatibles S3 afin que le même contenu soit disponible dans chaque flux de travail.
Flux d'activités et recherche
Les flux d'activité par espace de travail, ainsi que la recherche en texte intégral dans les documents, aident les équipes à rester informées des changements et à trouver rapidement du contenu.
Pourquoi exécuter Pydio Cells avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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