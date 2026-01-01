Déployez Flipt en un clic.
Plateforme de gestion d'indicateurs de fonctionnalité auto-hébergée avec stockage natif Git et capacités de ciblage avancées.
Choisissez un pack VPS pour Flipt
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Flipt ?
Flipt est une plateforme open source de gestion de drapeaux de fonctionnalités qui donne aux équipes de développement un contrôle total sur leur processus de publication. Elle vous permet de stocker les configurations de drapeaux à côté de votre code dans des dépôts Git, en s'intégrant aux flux de travail de révision de code que votre équipe utilise déjà. L'interface web rend la création de drapeaux, la définition de segments d'utilisateurs et la configuration de déploiements progressifs accessibles à tous les membres de l'équipe, sans nécessiter de modifications de code ou de redéploiements.
L'auto-hébergement de Flipt sur votre VPS maintient la logique sensible des drapeaux de fonctionnalités et les données de ciblage utilisateur entièrement au sein de votre infrastructure, garantissant la conformité aux politiques de sécurité et éliminant le verrouillage propriétaire. Vous obtenez les mêmes capacités que les services commerciaux de drapeaux de fonctionnalités pour une fraction du coût.
Fonctionnalités clés de Flipt
Stockage natif Git
Stockez les configurations des indicateurs de fonctionnalité dans vos dépôts Git, vous offrant un contrôle de version, une révision de code et un historique d'audit pour chaque modification.
Ciblage avancé
Définissez des segments d'utilisateurs avec des attributs personnalisés pour déployer des fonctionnalités auprès de cohortes spécifiques avant un déploiement complet.
Déploiements par pourcentage
Déployer progressivement les fonctionnalités auprès d'un pourcentage d'utilisateurs, ce qui réduit les risques et permet de prendre des décisions basées sur les données avant un déploiement complet.
API REST et gRPC
Des API et des SDK clients complets pour les langages les plus courants permettent à toute application d'évaluer les indicateurs avec une latence minimale.
Prise en charge multi-environnements
Gérez des configurations de drapeaux distinctes pour les environnements de développement, de staging et de production à partir d'une seule instance.
Pourquoi exécuter Flipt avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.