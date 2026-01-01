Flipt est une plateforme open source de gestion de drapeaux de fonctionnalités qui donne aux équipes de développement un contrôle total sur leur processus de publication. Elle vous permet de stocker les configurations de drapeaux à côté de votre code dans des dépôts Git, en s'intégrant aux flux de travail de révision de code que votre équipe utilise déjà. L'interface web rend la création de drapeaux, la définition de segments d'utilisateurs et la configuration de déploiements progressifs accessibles à tous les membres de l'équipe, sans nécessiter de modifications de code ou de redéploiements.

L'auto-hébergement de Flipt sur votre VPS maintient la logique sensible des drapeaux de fonctionnalités et les données de ciblage utilisateur entièrement au sein de votre infrastructure, garantissant la conformité aux politiques de sécurité et éliminant le verrouillage propriétaire. Vous obtenez les mêmes capacités que les services commerciaux de drapeaux de fonctionnalités pour une fraction du coût.