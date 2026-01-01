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Générateur de flux de podcast auto-hébergé qui convertit les chaînes YouTube et Bilibili en flux RSS abonnables pour toute application de podcast.

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8 To de bande passante
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16 Go de RAM
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KVM 8
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32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec PigeonPod ?

PigeonPod est un générateur de flux de podcasts auto-hébergé qui transforme les chaînes YouTube, les listes de lecture, les vidéos et le contenu Bilibili en flux de podcasts RSS standard. Abonnez-vous à n'importe quelle chaîne YouTube dans PigeonPod et il télécharge automatiquement les nouveaux épisodes en audio ou en vidéo, générant un flux RSS protégé par mot de passe auquel n'importe quel client de podcast — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — peut s'abonner directement.

Contrairement aux extensions de navigateur ou aux solutions manuelles, PigeonPod gère l'intégralité du processus sur votre propre serveur : abonnement, téléchargement via yt-dlp, transcodage via ffmpeg, génération de flux et diffusion RSS. Tous les outils nécessaires sont regroupés dans l'image Docker — rien d'autre à installer ou à configurer.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de PigeonPod

Importation YouTube et Bilibili

Abonnez-vous aux chaînes YouTube, aux playlists et aux vidéos individuelles, ou aux chaînes et playlists Bilibili — PigeonPod suit les nouvelles mises en ligne et les synchronise automatiquement.

Sortie de flux RSS standard

Génère des flux RSS protégés par mot de passe auxquels toute application de podcast peut s'abonner, intégrant vos abonnements YouTube dans votre flux de travail d'écoute de podcasts habituel.

Contrôle qualité audio et vidéo

Configurez le format de sortie, le débit binaire et la qualité par flux afin d'obtenir des fichiers audio compacts uniquement pour l'écoute ou des vidéos complètes pour le visionnage — sans avoir à les télécharger à nouveau.

Filtres et limites d'épisodes

Définissez des filtres de mots-clés, des seuils de durée et des limites du nombre d'épisodes par flux pour que les abonnements restent centrés sur le contenu que vous souhaitez réellement.

S3 et stockage local

Stocker les épisodes téléchargés sur le volume VPS ou les acheminer vers tout service compatible S3 — MinIO, Cloudflare R2, ou AWS S3 — pour les bibliothèques de grande taille.

Pourquoi exécuter PigeonPod avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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