Déployez PigeonPod avec une installation en un clic.
Générateur de flux de podcast auto-hébergé qui convertit les chaînes YouTube et Bilibili en flux RSS abonnables pour toute application de podcast.
Choisissez un pack VPS pour PigeonPod
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec PigeonPod ?
PigeonPod est un générateur de flux de podcasts auto-hébergé qui transforme les chaînes YouTube, les listes de lecture, les vidéos et le contenu Bilibili en flux de podcasts RSS standard. Abonnez-vous à n'importe quelle chaîne YouTube dans PigeonPod et il télécharge automatiquement les nouveaux épisodes en audio ou en vidéo, générant un flux RSS protégé par mot de passe auquel n'importe quel client de podcast — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — peut s'abonner directement.
Contrairement aux extensions de navigateur ou aux solutions manuelles, PigeonPod gère l'intégralité du processus sur votre propre serveur : abonnement, téléchargement via yt-dlp, transcodage via ffmpeg, génération de flux et diffusion RSS. Tous les outils nécessaires sont regroupés dans l'image Docker — rien d'autre à installer ou à configurer.
Fonctionnalités clés de PigeonPod
Importation YouTube et Bilibili
Abonnez-vous aux chaînes YouTube, aux playlists et aux vidéos individuelles, ou aux chaînes et playlists Bilibili — PigeonPod suit les nouvelles mises en ligne et les synchronise automatiquement.
Sortie de flux RSS standard
Génère des flux RSS protégés par mot de passe auxquels toute application de podcast peut s'abonner, intégrant vos abonnements YouTube dans votre flux de travail d'écoute de podcasts habituel.
Contrôle qualité audio et vidéo
Configurez le format de sortie, le débit binaire et la qualité par flux afin d'obtenir des fichiers audio compacts uniquement pour l'écoute ou des vidéos complètes pour le visionnage — sans avoir à les télécharger à nouveau.
Filtres et limites d'épisodes
Définissez des filtres de mots-clés, des seuils de durée et des limites du nombre d'épisodes par flux pour que les abonnements restent centrés sur le contenu que vous souhaitez réellement.
S3 et stockage local
Stocker les épisodes téléchargés sur le volume VPS ou les acheminer vers tout service compatible S3 — MinIO, Cloudflare R2, ou AWS S3 — pour les bibliothèques de grande taille.
Pourquoi exécuter PigeonPod avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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