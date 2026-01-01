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Pastebin auto-hébergé avec coloration syntaxique pour plus de 100 langages, organisation en dossiers, protection par mot de passe et une API REST pour un accès programmatique.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Pastefy ?

Pastefy est une plateforme pastebin auto-hébergée qui offre aux développeurs et aux équipes une alternative privée et riche en fonctionnalités aux services publics de partage de code. Avec la coloration syntaxique pour plus de 100 langages de programmation, l'organisation en dossiers pour les collections d'extraits, les pastes protégés par mot de passe et l'expiration configurable, elle couvre tous les scénarios de partage de code sans envoyer de contenu sensible à des serveurs tiers. Une API REST permet la création programmatique d'extraits à partir de pipelines CI, d'éditeurs et de scripts d'automatisation.

L'auto-hébergement de Pastefy sur votre VPS maintient les clés API, les identifiants de base de données, les configurations internes et la logique propriétaire entièrement au sein de votre infrastructure. Vous éliminez les limites de taille et de débit des services pastebin publics et gagnez la capacité d'appliquer des politiques de rétention de données personnalisées qui répondent aux exigences de sécurité et de conformité de votre organisation.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Pastefy

Coloration syntaxique

Prend en charge plus de 100 langages de programmation et de balisage avec une coloration syntaxique précise, ce qui rend le code complexe lisible lors des revues, des sessions de débogage et de la programmation en binôme.

Notes protégées par mot de passe

Verrouillez les extraits sensibles avec un mot de passe afin que seuls les destinataires autorisés puissent consulter les identifiants, les fichiers de configuration ou le code propriétaire partagés lors du dépannage.

Organisation des dossiers

Regroupez les extraits associés dans des dossiers et maintenez des collections organisées de modèles réutilisables, d'exemples de configuration et d'implémentations de référence.

Expiration du contenu collé

Définissez des délais d'expiration afin que les informations de débogage sensibles, les jetons temporaires et les journaux d'incidents soient automatiquement supprimés sans nécessiter de nettoyage manuel.

Accès API REST

Créer et récupérer des extraits par programmation depuis les pipelines CI/CD, les plugins d'éditeur et les scripts d'automatisation avec une API REST simple et directe.

Pourquoi exécuter Pastefy avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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