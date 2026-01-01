GreptimeDB est une base de données d'observabilité open source, construite en Rust, qui stocke les métriques, les logs et les traces sous forme d'événements larges dans un moteur de colonne unique. Une seule base de données remplace le trio typique Prometheus, Loki et Elasticsearch, vous permettant de JOINDRE les signaux en SQL et de gérer les tableaux de bord, les alertes et les agents d'IA à partir d'un seul backend au lieu de trois.

L'auto-hébergement de GreptimeDB sur votre propre VPS vous permet de garder la télémétrie à haute cardinalité sous votre contrôle, sans facturation SaaS par point de données, et la même instance prend en charge Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL et le protocole InfluxDB line — ainsi les collecteurs et tableaux de bord existants s'intègrent sans réécriture.