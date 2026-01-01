Déployez GreptimeDB en un clic.
Base de données d'observabilité unifiée open source pour les métriques, les logs et les traces avec SQL et PromQL sur un moteur unique.
Choisissez un pack VPS pour GreptimeDB
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec GreptimeDB ?
GreptimeDB est une base de données d'observabilité open source, construite en Rust, qui stocke les métriques, les logs et les traces sous forme d'événements larges dans un moteur de colonne unique. Une seule base de données remplace le trio typique Prometheus, Loki et Elasticsearch, vous permettant de JOINDRE les signaux en SQL et de gérer les tableaux de bord, les alertes et les agents d'IA à partir d'un seul backend au lieu de trois.
L'auto-hébergement de GreptimeDB sur votre propre VPS vous permet de garder la télémétrie à haute cardinalité sous votre contrôle, sans facturation SaaS par point de données, et la même instance prend en charge Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL et le protocole InfluxDB line — ainsi les collecteurs et tableaux de bord existants s'intègrent sans réécriture.
Fonctionnalités clés de GreptimeDB
Modèle de données unifié
Stockez les métriques, les journaux et les traces sous forme d'événements larges horodatés dans un moteur de base de données en colonnes unique et joignez les signaux avec du SQL simple.
SQL et PromQL
Interrogez les mêmes données avec SQL pour l'analyse et PromQL pour les règles d'alerte Grafana — aucune couche de requête ou niveau de traduction séparé n'est nécessaire.
OpenTelemetry natif
Ingérez OTLP pour les métriques, les logs et les traces directement, sans sidecars d'exportation ni SDKs spécifiques au fournisseur entre vos services et la base de données.
Prise en charge étendue des protocoles
Prend en charge l'écriture à distance Prometheus, le protocole de ligne InfluxDB, le push Loki, et les clients MySQL ou PostgreSQL sur la même instance pour des migrations transparentes.
Tableau de bord web intégré
Explorer les tables, exécuter des requêtes SQL et PromQL, et inspecter l'état du cluster depuis une interface web intégrée sans installer de frontend séparé.
Stockage objet prêt
Configurer S3, GCS ou Azure Blob en tant que stockage principal avec un cache sur disque local pour réduire le coût de rétention à long terme pour la télémétrie à volume élevé.
Pourquoi exécuter GreptimeDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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