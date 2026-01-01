Jusqu'à 69 % de réduction sur Transmute

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Convertisseur de fichiers axé sur la confidentialité qui transforme des documents, des images, des fichiers audio et des vidéos sans les télécharger vers des serveurs tiers.

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69 % de réduction
KVM 1
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5,49/mois
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
21,49
7,99/mois
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 1
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Transmute ?

Transmute est un convertisseur de fichiers axé sur la confidentialité qui transforme des documents, des images, de l'audio et de la vidéo entre différents formats via une interface web épurée. Les fichiers sont traités par votre propre instance auto-hébergée plutôt que par un service cloud anonyme, ainsi les données sensibles ne quittent jamais l'infrastructure que vous contrôlez et il n'y a pas de limites de téléchargement, de filigranes ou de frais par conversion.

L'auto-hébergement de Transmute sur un VPS offre aux équipes un outil de conversion privé et toujours disponible, accessible depuis n'importe quel navigateur. C'est une alternative pratique aux convertisseurs en ligne financés par la publicité qui collectent des données, ce qui le rend bien adapté aux organisations ayant des exigences strictes en matière de traitement des données ou à toute personne qui souhaite simplement une conversion de format sans confier ses fichiers à un tiers.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Transmute

Conversion axée sur la confidentialité

Vos fichiers sont traités entièrement sur votre propre instance auto-hébergée, de sorte que les documents et médias sensibles n'atteignent jamais un serveur tiers.

Soutien multi-format

Convertir des formats de documents, d'images, audio et vidéo depuis une interface unique, sans installer de logiciel de bureau.

Aucune limite de téléchargement

L'auto-hébergement supprime les limites de taille de fichier et les filigranes imposés par les services de conversion en ligne gratuits.

Interface basée sur navigateur

Faites glisser, déposez et convertissez depuis n'importe quel navigateur grâce à une interface simple qui ne nécessite aucun compte pour démarrer.

Pleine propriété des données

Exécutez le service sur votre propre VPS pour garder un contrôle total sur l'endroit où les fichiers sont stockés et sur la durée de leur conservation.

Pourquoi exécuter Transmute avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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