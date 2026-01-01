Transmute est un convertisseur de fichiers axé sur la confidentialité qui transforme des documents, des images, de l'audio et de la vidéo entre différents formats via une interface web épurée. Les fichiers sont traités par votre propre instance auto-hébergée plutôt que par un service cloud anonyme, ainsi les données sensibles ne quittent jamais l'infrastructure que vous contrôlez et il n'y a pas de limites de téléchargement, de filigranes ou de frais par conversion.

L'auto-hébergement de Transmute sur un VPS offre aux équipes un outil de conversion privé et toujours disponible, accessible depuis n'importe quel navigateur. C'est une alternative pratique aux convertisseurs en ligne financés par la publicité qui collectent des données, ce qui le rend bien adapté aux organisations ayant des exigences strictes en matière de traitement des données ou à toute personne qui souhaite simplement une conversion de format sans confier ses fichiers à un tiers.