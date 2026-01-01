Déployez Apache ShenYu en un clic.
Passerelle API native Java haute performance pour le proxy de service, la conversion de protocole et la gouvernance des API à grande échelle.
Choisissez un pack VPS pour Apache ShenYu
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache ShenYu ?
Apache ShenYu est une passerelle API open source, native Java, conçue pour les environnements de microservices qui exigent un débit élevé et une faible latence. Elle agit comme un point d'entrée unifié pour le routage, la conversion de protocole et la gouvernance du trafic à travers les services basés sur Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket, et plus encore. Une architecture de plugins remplaçables à chaud vous permet d'activer ou de désactiver les politiques de contrôle du trafic — limitation de débit, authentification, WAF, disjoncteur — sans redémarrer la passerelle.
La console d'administration fournie offre à votre équipe une visibilité en temps réel et un contrôle dynamique sur les règles de routage, les sélecteurs et les permissions système via un tableau de bord basé sur un navigateur. L'auto-hébergement de ShenYu sur votre propre VPS maintient le trafic API au sein de votre infrastructure, élimine les coûts de sortie de données cloud par requête et vous permet d'appliquer des politiques de gouvernance sans dépendre d'un service de passerelle API géré.
Fonctionnalités clés de Apache ShenYu
Extensions interchangeables à chaud
Activer, désactiver ou reconfigurer les plugins de trafic — limitation de débit, authentification, WAF, et plus encore — à l'exécution sans redémarrer la passerelle ni interrompre le trafic en direct.
Support multi-protocole
Proxifier les requêtes à travers Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket et MQTT à partir d'un point d'entrée de passerelle unique.
Contrôle dynamique du trafic
Définissez les sélecteurs et les règles de routage via l'interface utilisateur d'administration qui prennent effet immédiatement, donnant aux équipes d'exploitation un contrôle précis sur le service en amont qui reçoit chaque requête.
Observabilité intégrée
Le traçage distribué, l'exportation de métriques et les intégrations de journalisation structurée vous offrent une visibilité de bout en bout sur la latence des API et les taux d'erreur sur tous les services proxifiés.
OAuth 2.0 et authentification JWT
Sécurisez les API avec OAuth 2.0, la validation de jetons JWT ou la vérification de signature personnalisée au niveau de la couche de passerelle avant que les requêtes n'atteignent vos services backend.
Pourquoi exécuter Apache ShenYu avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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