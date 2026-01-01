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Plateforme open source d'intégration des employés qui automatise les flux de travail RH et les intégrations Slack pour les nouvelles recrues.

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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec ChiefOnboarding ?

ChiefOnboarding est une plateforme d'intégration d'employés gratuite et open source qui aide les équipes RH et les managers à automatiser l'ensemble du parcours des nouvelles recrues — des listes de contrôle de pré-intégration à la provision de comptes et à l'attribution de tâches. Les nouvelles recrues peuvent effectuer leur intégration via un portail web ou directement via un bot Slack, rendant le processus naturel, quel que soit leur lieu de travail.

L'auto-hébergement de ChiefOnboarding sur votre VPS maintient les données sensibles des employés entièrement sous votre contrôle, sans frais par siège et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il prend en charge plusieurs langues et fuseaux horaires, ce qui le rend pratique pour les équipes distribuées et internationales.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de ChiefOnboarding

Flux de travail automatisés

Déclencher des tâches, des rappels et la création de comptes automatiquement en fonction des jalons d'intégration et de calendriers configurables.

Intégration de bot Slack

Les nouvelles recrues peuvent accomplir des tâches et accéder aux ressources directement dans Slack sans basculer vers un portail web distinct.

Séquences de pré-embarquement

Commencer le processus d'intégration avant le premier jour avec des listes de contrôle de pré-intégration automatisées et des communications de bienvenue.

Support multi-langues

Prenez en charge les équipes distribuées et internationales grâce à un support intégré pour plusieurs langues et une planification tenant compte des fuseaux horaires.

Suivi des tâches et des ressources

Attribuer des tâches, partager des documents et suivre l'achèvement de l'ensemble du parcours d'intégration depuis un tableau de bord unique.

Pourquoi exécuter ChiefOnboarding avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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