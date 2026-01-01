Déployez ChiefOnboarding en un clic.
Plateforme open source d'intégration des employés qui automatise les flux de travail RH et les intégrations Slack pour les nouvelles recrues.
Choisissez un pack VPS pour ChiefOnboarding
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ChiefOnboarding ?
ChiefOnboarding est une plateforme d'intégration d'employés gratuite et open source qui aide les équipes RH et les managers à automatiser l'ensemble du parcours des nouvelles recrues — des listes de contrôle de pré-intégration à la provision de comptes et à l'attribution de tâches. Les nouvelles recrues peuvent effectuer leur intégration via un portail web ou directement via un bot Slack, rendant le processus naturel, quel que soit leur lieu de travail.
L'auto-hébergement de ChiefOnboarding sur votre VPS maintient les données sensibles des employés entièrement sous votre contrôle, sans frais par siège et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il prend en charge plusieurs langues et fuseaux horaires, ce qui le rend pratique pour les équipes distribuées et internationales.
Fonctionnalités clés de ChiefOnboarding
Flux de travail automatisés
Déclencher des tâches, des rappels et la création de comptes automatiquement en fonction des jalons d'intégration et de calendriers configurables.
Intégration de bot Slack
Les nouvelles recrues peuvent accomplir des tâches et accéder aux ressources directement dans Slack sans basculer vers un portail web distinct.
Séquences de pré-embarquement
Commencer le processus d'intégration avant le premier jour avec des listes de contrôle de pré-intégration automatisées et des communications de bienvenue.
Support multi-langues
Prenez en charge les équipes distribuées et internationales grâce à un support intégré pour plusieurs langues et une planification tenant compte des fuseaux horaires.
Suivi des tâches et des ressources
Attribuer des tâches, partager des documents et suivre l'achèvement de l'ensemble du parcours d'intégration depuis un tableau de bord unique.
Pourquoi exécuter ChiefOnboarding avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
AirTrail
Carnet de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur