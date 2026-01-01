SpacetimeDB simplifie l'architecture backend traditionnelle en combinant une base de données relationnelle et un serveur d'applications en un seul processus déployable. Plus besoin de maintenir une couche API distincte entre vos clients et vos données : vos clients se connectent directement à SpacetimeDB et exécutent la logique côté serveur — appelée « modules » — au sein même de la base de données. Développé en Rust, avec un état en mémoire et une persistance via un journal de transactions (write-ahead log), il offre des temps de réponse constants inférieurs à la milliseconde, sans services auxiliaires.

L'auto-hébergement de SpacetimeDB sur un VPS vous offre un CPU et une RAM dédiés — les principaux leviers de performance pour son architecture en mémoire — tout en vous permettant de garder toutes les données d'application et le code des modules sous votre contrôle total, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.